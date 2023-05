Recomendado: "Lo mejor está por venir" agregó dos funciones antes de su despedida en La Carpintería Teatro

Dos hermanos, obsesionados por la felicidad, se encuentran todos los viernes para descubrir cómo ser felices. En distintos ámbitos, en distintas situaciones. Esta vez, eligieron un teatro. Dicen que la gente que hace teatro es feliz.

Allí seguirán intentando encontrar la fórmula de la felicidad. Recordarán historias compartidas, recrearán sueños y frustraciones de la niñez. Ambos navegarán por lugares que serán familiares.

Contarán la historia de dos hermanos que siguen eligiendo encontrarse, jugar, emocionarse, pelearse, volver a jugar y seguir soñando. Seguramente, no encuentren esta vez esa fórmula. Pero, a quién le importa. Si en la búsqueda está lo esencial.

"Lo Mejor está por venir": cómo se desarrolla la obra

IMG_5319.JPG "Lo mejor está por venir" está estructurada en 9 escenas, en ellas se van intercalando el tiempo pasado y presente (Foto Ricardo Antequeda).

La obra está estructurada en 9 escenas. En ellas se van intercalando el tiempo pasado y presente. Los actores van cambiando el vestuario para cada escena y esto va acompañado del cambio de luces y música. La primera escena es de presentación y la última de despedida.

Las escenas del presente los actores están con media máscaras. En las escenas del pasado traen recuerdos de sus infancias. Se aprovecha que están en un teatro, ya que la obra transcurre en ese espacio. Incluso, se interactúa en algunas ocasiones con el público y con el técnico de luces.

El vestuario es sencillo y la escenografía muy simple, dos sillas, una mesita.

"Lo mejor está por venir": la historia de la obra

IMG_5350.JPG "Lo mejor está por venir", obra protagonizada por Fernando y Gastón Jeger (Foto: Ricardo Antequeda).

El director Javier Lejwa contó la historia de cómo surgió el proyecto que actualmente se encuentra en cartelera La Carpintería Teatro.

"Fernando y Gastón son hermanos. Son clowns. Son profesores de clown. Son talentosos. Son creativos. Son geniales. Hace tiempo que les viene dando vueltas en la cabeza hacer algo juntos. Yo los conozco hace muchísimos años y, debo confesar, que cuando recibí la propuesta para dirigirlos, sentí una inmensa alegría", indicó.

En su relato, Lejwa enumeró: "Primero, porque siempre me alegra hacer cosas con ellos. Segundo, porque íbamos a hacer una obra de cero, a partir de los encuentros que íbamos a tener. Tercero, porque sentía que nada malo podía salir de esta aventura. Cuarto, porque confío en nuestras capacidades".

"No me equivoqué. No nos equivocamos. Hicimos un plan de trabajo. Y nos propusimos cumplirlo. Y allá fuimos. Trabajamos mucho. Ensayamos mucho. Escribimos mucho. Disfrutamos mucho. Y lo más potente que tiene esta obra, es que son dos hermanos (en la vida y en la obra) que se siguen encontrando a jugar. Y lo hacen enserio", expresó.

"Con “Lo mejor está por venir”. Les aseguro que se van a reír, a carcajadas. Se van a emocionar, un montón. Y van a disfrutar, a lo loco", concluyó.

FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA DE "LO MEJOR ESTÁ POR VENIR"

Dramaturgia: Javier Lejwa

Actúan: Fernando Jeger y Gastón Jeger

Movimiento: Andrea Mizes

Escenografía: Vanesa Abramovich

Diseño De Iluminación: Adrián Murga

Diseño gráfico: Fernando Jeger

Asesoramiento de vestuario: Vanesa Abramovich

Asistencia de dirección: Denise Pochelu

Producción: Vaporahi

Dirección: Javier Lejwa