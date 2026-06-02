Milei y Caputo vuelven a defender el plan económico ante empresarios en el Congreso del IAEF

La ceremonia de apertura estará a cargo del presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien, no obstante, aún se mantiene "a confirmar", según aclararon desde la organización.

La convocatoria del instituto logró alinear la participación de los principales responsables de la conducción del Gobierno nacional, un factor que eleva el interés corporativo. Entre los disertantes oficiales figuran Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning.

El cierre del evento sumará la máxima centralidad política con la intervención directa del Poder Ejecutivo. "En la ceremonia de cierre contaremos con las palabras del Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei", sostuvo el comunicado de prensa. La presencia del mandatario frente al auditorio de ejecutivos se dará en un contexto donde el sector privado espera identificar señales claras de sostenibilidad fiscal para el largo plazo.

Entre los expositores se destacan el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; el canciller Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el director ejecutivo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi; y el economista Miguel Kiguel.

También participarán importantes empresarios como Martín Cabrales, presidente de Cabrales; Luis Galli, CEO de Grupo Newsan; Cristiano Rattazzi; José Luis Alonso, CEO de Mirgor; Gabriela Renaudo, CEO de VISA Argentina y Región Cono Sur; Santiago Castro Piccolo, CEO de OCASA; Marcelo Iribarne, CFO de Sidersa; y Adolfo Zuberbühler, CFO de Pampa Energía.

milei caputo

Gobernadores y legisladores, parte del debate

El Congreso contará además con la participación de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Weretilneck (Río Negro), quienes compartirán un panel sobre los desafíos de consolidar los cambios económicos impulsados por el Gobierno nacional.

También habrá un espacio destinado al debate político con las senadoras Carolina Losada, Nadia Márquez y Flavia Royón, que analizarán la construcción de acuerdos para impulsar el crecimiento económico.

Con la presencia de las principales figuras del gabinete económico y referentes del sector privado, el encuentro volverá a convertirse en una vidriera para medir el nivel de respaldo que mantiene el programa económico oficial entre los actores más influyentes del mundo empresarial.

La agenda completa del evento

08:00 a 08:45 - Acreditaciones y Coffee de Bienvenida

09:00 a 09:20 - Ceremonia de Apertura.

Palabras del Presidente del IAEF – Pablo Miedziak

Palabras del Jefe de Gobierno de CABA – Jorge Macri

09:20 a 09:45 - Palabras del Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning

El desafío de entender el mundo

09:45 a 10:05 - La nueva geopolítica: el impacto en Latinoamérica.

Pelayo Castro, Deputy Managing Director de Americas en EEAS. Moderador: Pablo Wende

Pablo Miedziak, Presidente del IAEF

10:05 a 10:45 - Consensos mínimos para la Estabilidad y la Inversión. Casos de éxito en la región.

Azucena Arbeleche - Economista y ex Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay

Economista y ex Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay German Rojas Irigoyen – Presidente de Banco Basa S.A. y Ex Ministro de Hacienda de Paraguay

Presidente de Banco Basa S.A. y Ex Ministro de Hacienda de Paraguay Moderador: Pablo Wende

10:45 a 11:15 - Coffee Break & Networking

11:15 a 12:00 - Decisiones en tiempo real: La visión empresaria.

Martín Cabrales - Presidente en Cabrales S.A.

Presidente en Cabrales S.A. Luis Galli - Presidente y CEO de Grupo Newsan

Presidente y CEO de Grupo Newsan Cristiano Rattazzi – Chairman del Gruppo Modena

Chairman del Gruppo Modena Moderador: Hernan de Goñi

12:00 a 12:20 - Nuevo Orden Global ¿Qué debemos entender en este nuevo mundo?

Rafael Grossi - Director General del OIEA*

12:20 a 12:40 - Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

13:00 a 14:30 - Brunch – Networking

Martín Menem también estará presente en el evento

14:30 a 15:00 - En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs

José Luis Alonso – CEO de Mirgor

CEO de Mirgor Gabriela Renaudo - CEO de VISA Argentina y Región Cono Sur

CEO de VISA Argentina y Región Cono Sur Santiago Castro Piccolo – CEO de OCASA

– CEO de OCASA Moderador: Hernán de Goñi

15:00 a 15:30 - Del contexto macro a la dinámica micro: claves Para entender la economía actual

Miguel Kiguel – Director Ejecutivo de Econviews

Fernando Marengo - Chief Economist & Partner de BlackToro Global Investment

Chief Economist & Partner de BlackToro Global Investment Moderador: Hernán de Goñi

15:30 a 16:00 - Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación

Marcelo Iribarne - CFO de Sidersa

CFO de Sidersa Adolfo Zuberbühler - CFO de Pampa Energía

CFO de Pampa Energía Moderadora: Florencia Donovan

16:00 a 16:30 - Tres miradas, un desafío: construir acuerdos para el crecimiento del país

Carolina Losada – Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe

Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe Nadia Márquez - Senadora Nacional por la Provincia de Neuquén

Senadora Nacional por la Provincia de Neuquén Flavia Royon - Senadora Nacional por la Provincia de Salta

Senadora Nacional por la Provincia de Salta Moderadora: Florencia Donovan

16:30 a 17:00 - El rol del Congreso en la Transformación Argentina

Mano a Mano con Martín Menem - Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina

17:00 a 17:30 - Coffee Break & Networking

17:30 a 18:00 - El desafío de Consolidar un cambio. La mirada de los Gobernadores

Raúl Jalil - Gobernador de la Provincia de Catamarca

Gobernador de la Provincia de Catamarca Alberto Weretilneck - Gobernador de la Provincia de Río Negro

Gobernador de la Provincia de Río Negro Moderadora: Florencia Donovan

18:00 a 18:05 - Palabras del presidente del Comité Organizador Pablo De Gregorio

18:05 a 18:35 -Palabras del Ministro de Economía de la Nación

Luis Caputo – Ministro de Economía de la Nación

18:35 - Ceremonia de Cierre -