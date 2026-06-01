Alerta antes del Mundial: futbolista de 31 años detenido por manejo imprudente y posesión de drogas

Minutos después, Sterling terminó chocando contra una barrera de contención. Afortunadamente, no hubo otros vehículos involucrados ni personas heridas, pero el episodio encendió todas las alarmas.

De acuerdo con el reporte policial, el exjugador de Liverpool, Manchester City y Chelsea fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia de drogas, conducción peligrosa y posesión de sustancias prohibidas, aunque posteriormente recuperó la libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

El caso explotó rápidamente en redes sociales y medios deportivos europeos, donde las imágenes del incidente se viralizaron en cuestión de horas.

Mientras tanto, el entorno del futbolista evitó realizar declaraciones públicas sobre lo sucedido. La investigación sigue abierta y las autoridades deberán determinar ahora qué ocurrió exactamente durante los minutos previos al accidente que puso en riesgo a decenas de automovilistas.