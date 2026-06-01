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Alerta antes del Mundial: futbolista de 31 años detenido por manejo imprudente y posesión de drogas

Conmoción en el fútbol: jugador de alto nivel fue detenido por manejar imprudentemente y descubrieron drogas en su auto. Enterate.

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Alerta antes del Mundial: futbolista de 31 años detenido por manejo imprudente y posesión de drogas

El mundo del fútbol volvió a sacudirse por un episodio que generó conmoción y polémica. Raheem Sterling, excompañero de Enzo Fernández en Chelsea y una de las figuras más reconocidas del fútbol inglés, fue detenido tras protagonizar un peligroso incidente con su Lamborghini de lujo en una autopista de Inglaterra.

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Según trascendió en medios británicos, el futbolista de 31 años conducía un vehículo valuado en unas 270 mil libras esterlinas cuando fue captado realizando maniobras erráticas a gran velocidad sobre la autopista M3, en Hampshire.

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Las imágenes registradas por una cámara de tablero muestran al delantero cambiando bruscamente de carril y atravesando varios carriles de circulación, obligando a otros conductores a frenar para evitar una tragedia.

Minutos después, Sterling terminó chocando contra una barrera de contención. Afortunadamente, no hubo otros vehículos involucrados ni personas heridas, pero el episodio encendió todas las alarmas.

De acuerdo con el reporte policial, el exjugador de Liverpool, Manchester City y Chelsea fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia de drogas, conducción peligrosa y posesión de sustancias prohibidas, aunque posteriormente recuperó la libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

El caso explotó rápidamente en redes sociales y medios deportivos europeos, donde las imágenes del incidente se viralizaron en cuestión de horas.

Mientras tanto, el entorno del futbolista evitó realizar declaraciones públicas sobre lo sucedido. La investigación sigue abierta y las autoridades deberán determinar ahora qué ocurrió exactamente durante los minutos previos al accidente que puso en riesgo a decenas de automovilistas.

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