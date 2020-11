"The Liberator", "Industry" y "This Is Us": los recomendados de A24 para el fin de semana

La cuarta temporada de "This Is Us" llega a Amazon Prime Video.

Este fin de semana llega con más estrenos. En Netflix ya están disponibles las primeras temporadas de "Dash y Lily", "The Liberator" y "Los Favoritos de Midas". En Amazon Prime Video llega "A Star is Born" y la cuarta temporada de "This Is Us". EN tanto, en HBO Go se estrena "Industry". Enterate de todo en los #Recomendados de A24.com.

Estrenos en Netflix

"Dash y Lily" (Serie de comedia): En Navidad, los opuestos se atraen. Dash, el cínico, y Lily, la optimista, intercambian mensajes y retos en un cuaderno rojo que circula por las calles de Nueva York. Serie estreno.

"The Liberator" (Serie de aventuras): Un valeroso grupo de combatientes subestimados llega a ser una de las tropas más heroicas de la invasión europea en la Segunda Guerra Mundial. Basada en hechos reales. Serie estreno.

"Los Favoritos de Midas" (Serie española): Un editor millonario recibe una nota de chantaje que plantea consecuencias de vida o muerte. Inspirada en un cuento de Jack London, pero ambientada en la Madrid actual.

Estrenos en Cine.ar

"Hermanas de los árboles" (Documental): La historia de un pueblo en Rajasthan, India, donde una comunidad salva la vida de sus niñas plantando 111 árboles por su nacimiento. Cuidando los árboles y el agua, generan conciencia y empoderan a sus mujeres.

"Las calles" (Documental): En Puerto Pirámides las calles no tienen nombre. Julia, maestra de la única escuela del pueblo, involucra a sus alumnos en un proyecto escolar: entrevistar a los pobladores con el fin de conocer sus historias y buscar nombres para denominar las calles.

Estrenos en Amazon Prime VIdeo

"A Star Is Born" (Drama - Musical): Jackson, una estrella de la música country con problemas de alcoholismo, descubre el talento de Ally, una joven cantante de la cual se enamora. Mientras la carrera de ella despega, Jackson percibe que sus días de gloria están llegando a su fin.

"This Is Us" (Serie - Drama): La historia de la familia Pearson comienza en 1979, cuando los trillizos de Jack y Rebecca llegan a la familia de una manera inesperada. Una saga emotiva sobre el amor, la vida y la derrota que se desenvuelve durante varias generaciones. Estreno de la cuarta temporada.

Estrenos en HBO Go

"Industry" (Drama): Un ambicioso grupo de jóvenes lucha por posicionarse en lo más alto del mundo financiero de Londres. Sin embargo los roces entre colegas, la amistad, el amor y los enemigos se harán presentes tan pronto den sus primeros pasos. Serie estreno.

"Música a bordo" (Comedia): Diez pescadores de Cornualles logran un éxito en el Top 10 después de firmar con Universal Records.

Para Niños

"Los Pitufos 2" (Película animada): El malvado hechicero Gargamel intenta acabar con los pitufos y para conseguirlo crea a unas criaturas parecidas a ellos, llamadas traviesos. Disponible en Netflix.