"How to Get Away With Murder", "All Or Nothing: Tottenham" y "Un buen día en el vecindario": los recomendados de A24 para el fin de semana

Los estrenos de TV para la cuarentena

Octubre llegó con una grilla renovada en las plataformas de streaming. Para arrancar el mes, Netflix estrena la sexta temporada de "How to Get Away With Murder", mientras que Amazon Prime Video apuesta con la serie completa de "All Or Nothing: Tottenham" y el mundo Mouriño en Londres. En HBO Go está disponible "Un buen día en el vecindario". Enterate de todo en los #Recomendados de A24.com.

Estrenos en Netflix

"How to Get Away With Murder" (Serie estadounidense): Annalise Keating, una brillante abogada penalista y profesora de leyes, se involucra en un retorcido caso de homicidio con cinco de sus estudiantes. Estreno de la 6° temporada.

"Oktoberfest: Cerveza y sangre" (Serie de época): En 1900, en Múnich, el ambicioso cervecero Curt Prank emplea tácticas brutales en su cruzada por dominar el legendario y lucrativo Oktoberfest de la ciudad. Serie estreno.

"Buenos días, Verônica" (Serie brasileña): Mientras rastrea a un agresor sexual, una policía desaprovechada descubre a una pareja que guarda un secreto espantoso... y la trama de conspiraciones que lo envuelve. Serie estreno.

Estenos en Cine.Ar

"La conquista de las ruinas" (Documental): Paleontólogos. Trabajadores de canteras. Obras en construcción y barrios privados. La tierra los une y los separa a todos ellos, pero cada uno tiene una interpretación diferente sobre qué es este mundo y cómo debe ser habitado.

"Perón y los judios" (Documental): Acusado su difunto padre de “Gorila", Shlomo Slutzky descubre una joven generación judía llena de idealismo humanista en la Argentina de los '50, con la memoria del Holocausto fresca y bajo el gobierno de un Perón amigo y a la vez amenazante.

Estrenos en Amazon Prime Video

"All Or Nothing: Tottenham Hotspur" (Serie documental): Una mirada al interior de la temporada 2019/2020 del Tottenham Hotspur de la Premier League. El vestuario, las discusiones, las alegrías y las tristezas en la intimidad de un equipo que sufrió un cambio de entrenador con la llegada de José Mouriño.

"The Rental" (Terror/Suspenso): Dos parejas alquilan una casa junto al océano para pasar el fin de semana, pero sospechan que el propietario los está espiando. Poco a poco, lo que era una escapada lúdica se va transformando en algo mucho más siniestro.

Estrenos en HBO Go

"Un buen día en el vecindario" (Drama): El periodista de investigación Lloyd Vogel recibe la misión de indagar en la figura de Fred Rogers. La empatía, amabilidad y decencia de Fred desarman a Vogel y lo obligan a examinar su propia vida.

Episodios estreno de We Are Who We Are (Temporada 1) y Patria (Temporada 1).

Para Niños

"Megamente" (Película animada): Cuando el brillante supervillano Megamind mata por accidente a su némesis, crea un nuevo enemigo que se propone destruir el mundo.