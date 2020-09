"Símbolos", "El Tercer Día" y "Grey's Anatomy": los recomendados de A24 para el fin de semana

Los estrenos de TV para la cuarentena

Este fin de semana nos lleva a producciones para recorrer el mundo desde casa. En Netflix se estrenan "Símbolos", una serie polaca, "Baby" de Italia y "Criminal" del Reino Unido. En HBO Go están disponibles dos producciones originales como "El tercer día" y "We Are Who We Are". En tanto, en Amazon Prime Video se puede disfrutar de todas las temporadas de "Grey's Anatomy" y "Bones". Enterate de todo en los #Recomendados de A24.com.

Estrenos en Netflix

"Símbolos" (Serie polaca): El asesinato de una joven revive un caso sin resolver de hace diez años. Ahora, el nuevo comandante de la policía deberá romper el silencio que envuelve a todo un pueblo. Estreno segunda temporada.

"Baby" (Serie italiana): Hartas de sus familias y de la escuela, dos chicas adolescentes de la zona adinerada de Roma se internan en el submundo de la ciudad y empiezan a vivir dos vidas. Estreno tercera temporada.

"Criminal: Reino Unido" (Serie británica): La policía de Londres investiga contra reloj tres casos monstruosos en la sala de interrogatorios. Los secretos y la verdad bailan entre luces y sombras. Estreno segunda temporada.

Estrenos en Cine.Ar

"Sentadas en el umbral" (Comedia dramática): Teresa y Valeria, abogadas, resuelven un caso con éxito, pero no todo es lo que parece. Descubren que en realidad fueron usadas y en una acción inesperada se toman revancha. Una comedia absurda donde toda la verdad es mentira.

"Karakol" (Drama): El padre ha muerto. Clara no logra aceptar esa muerte: tiene que haber algo más. Así, busca y encuentra señales que la llevan a un lago remoto en Tajikistán donde cree seguir los secretos de su padre. Sin darse cuenta, ella construirá los propios.

Estrenos en Amazon Prime Video

"Grey's Anatomy" (Serie - drama): Llegan las 16 temporadas de la ya legendaria serie. Los médicos del Gray Sloan Memorial Hospital lidian con las consecuencias de vida o muerte a diario, y es entre ellos en donde encuentran consuelo, amistad y a veces, un poco más que amistad. Juntos están descubriendo que ni la medicina ni las relaciones se pueden definir en blanco y negro.

"Bones" (Serie - Drama): La Dra. Brennan es una brillante antropóloga forense, pero socialmente incompetente. Después de llegar a ella con dudas sobre un caso del FBI, el arrogante pero encantador agente especial, Seeley Booth, se une a ella para resolver crímenes identificando restos humanos para el FBI. Las 12 temporadas disponibles.

Estrenos en HBO Go

"We Are Who We Are" (Serie - drama): Dos jóvenes que viven en una base militar estadounidense en Italia exploran su amistad, su primer amor y su identidad en esta producción de HBO. Estreno absoluto.

"El tercer día" (Serie - drama): Una producción con un concepto diferente. La línea entre la realidad y la fantasía comienza a desdibujarse para un hombre que visita una misteriosa isla frente a la costa británica. Tiene tres episodios iniciales interpretados por Jude Law, tiene tres episodios finales protagonizados por Naomie Harris y entre un bloque y el otro emitirá un especial teatral en directo para cohesionar mejor la obra. Estreno absoluto en HBO Go.

Para niños

"Gortimer Gibbon y su vida en la calle Normal" (Serie): La vida es todo menos normal para Gortimer y sus dos mejores amigos, Ranger y Mel, en la calle Normal; un suburbio común con un toque mágico en su superficie.