De los cortometrajes en YouTube a una agencia digital: cómo logró transformar un mal momento en el comienzo de su gran carrera

Dejó de mostrarse, pero nunca dejó de crear. Con el tiempo entendió que aquel episodio también podía enseñarle algo: no todo lo que interrumpe un camino significa que haya que abandonarlo. A veces obliga a buscar otra manera de seguir. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Tiempo después, un comerciante conocido de Centenario, dueño de una chocolatería, le hizo una pregunta que parecía casual, pero terminó marcando un antes y un después: “¿Vos hacés redes?”

Hasta ese momento, nadie le había planteado que aquello que hacía por entusiasmo podía convertirse en un trabajo. Juan aceptó el desafío y empezó a trabajar para el comercio.

Las redes sociales todavía estaban lejos del lugar que ocupan actualmente y Facebook concentraba buena parte de la comunicación digital de los negocios. No había demasiados manuales ni fórmulas. Había que aprender haciendo.

Ese primer cliente fue también una confirmación. Lo que durante años había hecho casi por intuición tenía un valor profesional.

A partir de entonces comenzó a formarse. Estudió medios audiovisuales en Río Negro y profundizó sus conocimientos en marketing digital, comunicación, publicidad y estrategias de crecimiento.

“Ese emprendedor fue la primera persona que me hizo entender que aquello que hacía porque me apasionaba también podía convertirse en mi profesión”, recuerda.

La historia, sin embargo, no se construyó en soledad. En 2020, en plena pandemia, Juan volvió a cruzar su camino con Luis, un amigo que terminaría convirtiéndose en su socio. El contexto era completamente diferente al de aquellos primeros videos: los comercios estaban cerrados, muchos emprendedores tenían que aprender de un día para otro a vender y comunicarse detrás de una pantalla y la transformación digital dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad.

Ellos decidieron poner sus conocimientos al servicio de esas personas. Juan aportó su experiencia en comunicación y producción audiovisual. Luis, formado como Diseñador Gráfico y Desarrollador UX, sumó otra mirada vinculada con el diseño y la experiencia digital. Así empezó a tomar forma Fire Estudios.

“Fire no nació porque dos personas decidimos que queríamos tener una agencia. Nació porque había gente que necesitaba ayuda y entendimos que con lo que sabíamos hacer podíamos acompañarla”, explican.

La empresa fue creciendo y, con ella, apareció un desafío inesperado. Luis se instaló en Tucumán junto a su hijo, mientras Juan continuó en Neuquén. Más de mil kilómetros pasaron a separar físicamente a los dos amigos que habían construido el proyecto.

Pero la distancia no los separó profesionalmente. Hoy trabajan todos los días desde dos extremos del país. Se reúnen por videollamada, piensan estrategias, revisan campañas, coordinan equipos, atienden clientes y toman decisiones de manera conjunta.

“No compartimos una oficina. Compartimos una visión”, resumen.

Hay algo casi paradójico en esa historia. Una agencia dedicada a ayudar a otros a atravesar la transformación digital terminó viviendo su propia transformación. Lo que empezó con dos personas trabajando juntas terminó convirtiéndose en un equipo capaz de funcionar a más de mil kilómetros de distancia.

“Luis está en Tucumán y yo en Neuquén. Estamos a más de mil kilómetros y trabajamos todos los días como si estuviéramos sentados en el mismo escritorio. Nuestra propia historia demuestra que hoy se puede construir sin fronteras”, revelaron.

Con el tiempo, Fire Estudios dejó de estar vinculada únicamente con aquellos primeros emprendedores y amplió su trabajo hacia empresas, pymes e instituciones de Neuquén y Río Negro, con proyectos de redes sociales, publicidad, contenidos audiovisuales, comunicación y transformación digital. También incorporaron trabajos relacionados con comunicación institucional y política.

El crecimiento profesional los llevó además a participar de una experiencia educativa impulsada por la Universidad Torcuato Di Tella y Fundación del Tucumán, junto a empresarios del norte argentino. Allí pudieron capacitarse y conocer de cerca el funcionamiento de grandes compañías del país, entre ellas Mercado Libre.

Pero si algo permanece desde aquellos primeros cortometrajes es la necesidad de contar historias. La cámara cambió. Las herramientas cambiaron. El trabajo cambió. La curiosidad, no.

Lo que a los 16 años hacía por entusiasmo hoy forma parte de una empresa que busca ayudar a otras organizaciones a comunicar, crecer y encontrar su lugar en un mundo cada vez más digital. Para Juan y Luis, sin embargo, la comunicación no puede reducirse a números, métricas o algoritmos: “Una empresa no le habla a un algoritmo. Una institución no se comunica con una pantalla. Siempre hay una persona del otro lado”.

Esa idea terminó convirtiéndose en una manera de trabajar. Usar la tecnología sin perder de vista a las personas. Quizás por eso la historia de Fire Estudios tenga tanto que ver con su propio recorrido. Juan empezó siendo un adolescente que quería contar historias, atravesó un momento que lo obligó a correrse de la exposición, encontró en una pregunta inesperada una nueva oportunidad y terminó transformando aquella pasión en una profesión.

“Digitalmente Humanos” resume hoy esa filosofía: aprovechar las herramientas, la creatividad y la tecnología para crecer, pero sin olvidar que detrás de cada pantalla, cada marca y cada estrategia siempre hay personas buscando conectar con otras personas.