Empanadas de osobuco: la receta casera para lograr un relleno jugoso y sabroso

Las empanadas de osobuco son una opción casera y sabrosa, con un relleno jugoso y de intenso sabor. La preparación combina carne, vegetales, vino tinto y algunos condimentos que la convierten en una propuesta ideal para disfrutar.
La receta de empanadas de osobuco que combina una carne tierna con vegetales, vino tinto y condimentos para lograr un resultado sabroso.
Las empanadas de osobuco se destacan por su relleno jugoso y sabroso,.
Las empanadas de osobuco son una opción casera y sabrosa, con un relleno jugoso y de intenso sabor. La preparación combina carne, vegetales, vino tinto y algunos condimentos que la convierten en una propuesta ideal para disfrutar.
La receta rinde aproximadamente dos docenas y media de empanadas y requiere:
(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Javi Rosemberg)
1. Sellar la carne
En una sartén con un chorro de aceite, cocinar el osobuco a fuego vivo hasta lograr un dorado uniforme por ambos lados. Salpimentar, retirar de la sartén y reservar.
2. Saltear los vegetales para el relleno
Picar finamente la cebolla, el pimiento rojo y la parte blanca de la cebollita de verdeo. En la misma sartén, agregar un toque adicional de aceite y saltear los vegetales con sal y pimienta.
3. Cómo cocinar el osobuco para empanadas
En una fuente apta para horno, colocar una capa de los vegetales salteados, disponer encima los cortes de osobuco y cubrir con el resto de la verdura. Agregar el puré de tomate, un chorro de vino tinto, un poco de agua y una hoja de laurel.
4. Cocción del osobuco al horno
Cubrir la fuente herméticamente con papel de aluminio y llevar a horno a temperatura media durante dos horas.
5. Cómo preparar el relleno de osobuco
Una vez retirada la fuente del horno, la carne estará tierna y se desarmará con facilidad. Desmenuzar la carne y mezclarla directamente con las verduras y los jugos de cocción concentrados. Finalmente, incorporar el huevo duro picado y la parte verde de la cebollita de verdeo.
6. Cómo armar las empanadas de osobuco
Distribuir el relleno frío o templado sobre las tapas para empanadas y realizar el repulgue o cierre de cada unidad.
7. Cómo cocinar las empanadas de osobuco al horno
Pincelar o colocar un poco de aceite en una asadera, acomodar las empanadas y hornear durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la masa alcance un punto dorado y crocante.