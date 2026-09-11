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Empanadas de osobuco: la receta casera para lograr un relleno jugoso y sabroso

La receta de empanadas de osobuco que combina una carne tierna con vegetales, vino tinto y condimentos para lograr un resultado sabroso.

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Las empanadas de osobuco se destacan por su relleno jugoso y sabroso

Las empanadas de osobuco se destacan por su relleno jugoso y sabroso,.

Las empanadas de osobuco son una opción casera y sabrosa, con un relleno jugoso y de intenso sabor. La preparación combina carne, vegetales, vino tinto y algunos condimentos que la convierten en una propuesta ideal para disfrutar.

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Ingredientes para hacer empanadas de osobuco

La receta rinde aproximadamente dos docenas y media de empanadas y requiere:

  • Osobuco vacuno
  • Cebolla
  • Pimiento rojo
  • Cebollita de verdeo, tanto la parte blanca como la verde
  • Puré de tomate
  • Vino tinto
  • Agua
  • Hoja de laurel
  • Huevo duro picado
  • Sal
  • Pimienta
  • Aceite
  • Tapas para empanadas

Cómo hacer empanadas de osobuco

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Javi Rosemberg)

1. Sellar la carne

En una sartén con un chorro de aceite, cocinar el osobuco a fuego vivo hasta lograr un dorado uniforme por ambos lados. Salpimentar, retirar de la sartén y reservar.

2. Saltear los vegetales para el relleno

Picar finamente la cebolla, el pimiento rojo y la parte blanca de la cebollita de verdeo. En la misma sartén, agregar un toque adicional de aceite y saltear los vegetales con sal y pimienta.

3. Cómo cocinar el osobuco para empanadas

En una fuente apta para horno, colocar una capa de los vegetales salteados, disponer encima los cortes de osobuco y cubrir con el resto de la verdura. Agregar el puré de tomate, un chorro de vino tinto, un poco de agua y una hoja de laurel.

4. Cocción del osobuco al horno

Cubrir la fuente herméticamente con papel de aluminio y llevar a horno a temperatura media durante dos horas.

5. Cómo preparar el relleno de osobuco

Una vez retirada la fuente del horno, la carne estará tierna y se desarmará con facilidad. Desmenuzar la carne y mezclarla directamente con las verduras y los jugos de cocción concentrados. Finalmente, incorporar el huevo duro picado y la parte verde de la cebollita de verdeo.

6. Cómo armar las empanadas de osobuco

Distribuir el relleno frío o templado sobre las tapas para empanadas y realizar el repulgue o cierre de cada unidad.

7. Cómo cocinar las empanadas de osobuco al horno

Pincelar o colocar un poco de aceite en una asadera, acomodar las empanadas y hornear durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la masa alcance un punto dorado y crocante.

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