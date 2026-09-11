Empanadas de osobuco: la receta casera para lograr un relleno jugoso y sabroso

En una sartén con un chorro de aceite, cocinar el osobuco a fuego vivo hasta lograr un dorado uniforme por ambos lados. Salpimentar, retirar de la sartén y reservar.

2. Saltear los vegetales para el relleno

Picar finamente la cebolla, el pimiento rojo y la parte blanca de la cebollita de verdeo. En la misma sartén, agregar un toque adicional de aceite y saltear los vegetales con sal y pimienta.

3. Cómo cocinar el osobuco para empanadas

En una fuente apta para horno, colocar una capa de los vegetales salteados, disponer encima los cortes de osobuco y cubrir con el resto de la verdura. Agregar el puré de tomate, un chorro de vino tinto, un poco de agua y una hoja de laurel.

4. Cocción del osobuco al horno

Cubrir la fuente herméticamente con papel de aluminio y llevar a horno a temperatura media durante dos horas.

5. Cómo preparar el relleno de osobuco

Una vez retirada la fuente del horno, la carne estará tierna y se desarmará con facilidad. Desmenuzar la carne y mezclarla directamente con las verduras y los jugos de cocción concentrados. Finalmente, incorporar el huevo duro picado y la parte verde de la cebollita de verdeo.

6. Cómo armar las empanadas de osobuco

Distribuir el relleno frío o templado sobre las tapas para empanadas y realizar el repulgue o cierre de cada unidad.

7. Cómo cocinar las empanadas de osobuco al horno

Pincelar o colocar un poco de aceite en una asadera, acomodar las empanadas y hornear durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la masa alcance un punto dorado y crocante.