Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

10 + 9 = 19

La expresión queda así: 24 × 11 + 33 + 13 - 19 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

24 × 11 = 264

La expresión queda así: 264 + 33 + 13 - 19 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

264 + 33 = 297 |

297 + 13 = 310 |

310 - 19 = 291 |

291 + 28 = (?)

Resultado final: 319

El error más común en este reto es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes los paréntesis y la multiplicación. Por eso, estos juegos son una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero engañosa.