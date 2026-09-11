Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 11 + 33 + 13 - (10 + 9) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 11 + 33 + 13 - (10 + 9) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 9 = 19
La expresión queda así: 24 × 11 + 33 + 13 - 19 + 28
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
24 × 11 = 264
La expresión queda así: 264 + 33 + 13 - 19 + 28
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
264 + 33 = 297 |
297 + 13 = 310 |
310 - 19 = 291 |
291 + 28 = (?)
El error más común en este reto es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes los paréntesis y la multiplicación. Por eso, estos juegos son una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero engañosa.