Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina que vuelve a estar entre las más vistas

El protagonista es Román Maldonado, interpretado por Ricardo Darín. Su vida estuvo vinculada al club social y deportivo Luna de Avellaneda prácticamente desde su nacimiento. Allí creció, construyó amistades y formó parte de una comunidad que durante años tuvo un papel central en la vida de muchas familias. Pero el paso del tiempo cambió la situación.

El club comenzó a atravesar una fuerte crisis económica. Las deudas aumentaron, la cantidad de socios disminuyó y la institución quedó frente a una decisión que podía cambiar definitivamente su destino.

La alternativa que apareció fue vender el predio a una empresa que tenía previsto instalar allí un casino.

Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando un club social y deportivo de Buenos Aires enfrenta un futuro incierto, un socio leal y sus mejores amigos se unen para salvarlo".

Juan José Campanella volvió a trabajar con Ricardo Darín

La película también reunió nuevamente a Juan José Campanella y Ricardo Darín, una dupla que ya había construido una relación reconocible dentro del cine argentino.

Junto al protagonista aparecieron Eduardo Blanco, Mercedes Morán, Valeria Bertuccelli, Silvia Kutika, Jose Luis Lopez Vazquez, Daniel Fanego, Atilio Pozzobon, Horacio Peña y Alan Sabbagh, entre otros integrantes del elenco.

Campanella utilizó la historia del club para ampliar el foco. El conflicto de Román no quedó limitado a su situación personal. La trama incorporó la amistad, los afectos, las crisis individuales y las dificultades que atravesaron las instituciones barriales.

El propio director explicó en aquel momento que Luna de Avellaneda formaba parte de un recorrido cinematográfico que había comenzado con El mismo amor, la misma lluvia y continuado con El hijo de la novia.

¿Por qué la historia vuelve a funcionar en Netflix?

La película fue estrenada hace 22 años, pero su incorporación al catálogo de Netflix permitió que nuevas audiencias pudieran encontrarse con ella. Para quienes ya la habían visto, la plataforma ofreció la posibilidad de revisitar una historia conocida. Para otros espectadores, significó descubrir esta producción argentina.

La disponibilidad digital también cambia la forma en que las películas antiguas vuelven a circular. Eso es lo que ocurrió ahora con Luna de Avellaneda.

El nombre de Ricardo Darín también funciona como uno de los grandes puntos de conexión. Su presencia permite que espectadores que siguen su trayectoria encuentren una película de una etapa anterior de su carrera y vuelvan a acercarse a ella.

Ricardo Darín y otra película de Campanella que también marcó una época

La relación entre Darín y Campanella no terminó en Luna de Avellaneda. Cinco años después, ambos volvieron a trabajar juntos en El secreto de sus ojos, una película completamente diferente en tono y temática.

Cuando un investigador criminal retirado quiere escribir una novela sobre el asesinato sin resolver de una mujer recién casada, descubre que el pasado no ha quedado en el olvido.

Darín compartió el elenco con Soledad Villamil, Guillermo Francella y Pablo Rago. La producción consiguió una repercusión internacional todavía mayor y terminó ganando el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Mirá el tráiler de Luna de Avellaneda