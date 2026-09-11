"Hasta me llamaron loco": el "consuelo" de Sarmiento a Milei en un video creado con IA

Javier Milei al Sarmiento "digital": Eso suena familiar"

Es la devolución del mandatario cuando "Sarmiento" le confiesa que lo acusaron de agresivo, vehemente, de provocar. "Hasta me llamaron loco", remara el expresidente generado por Inteligencia Artificial. Luego le señala que "es el costo de servir a la Patria enfrentando a quienes promueven el atraso".

Milei pasa a destacarlo como ejemplo en su condición de maestro, que por eso el libertario se dedicó a la enseñanza de la economía y deja un mensaje también político: "Para que los argentinos aprendan como los políticos les robaban con la inflación y los impuestos".

Encuentro generado por Inteligencia Artificial entre Sarmiento y Milei, en el Día del Maestro. (Foto: A24.com)

El mensaje por el Día del Maestro

"Sarmiento" aparece escribiendo con una pluma y dice: "Hoy en el Día del Maestro agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria". Y Milei agrega: "El mejor maestro es que enseña a pensar en libertad"

Acto por el día del Maestro

Poco antes de que se conociera ese video generado por la IA el presidente Javier Milei encabezó un homenaje a Sarmiento y a los maestros en su día. Eligió un lugar especial: la Bilioteca del Maestro, acompañado por docentes y los mejores alumnos de varios establecimeintos.

Milei destacó que los alumnos fueron elegidos por su esfuerzo ("nadie les regaló nada", les hizo notar) tanto para estudiar como para ser un "buen compañero". Además de destacar el esfuerzo de los docentes en la Argentina ("detrás de cada uno de ustedes hay un maestro") los puso a los niños como ejemplo de un futuro mejor.

"La Argentina que queremos para el futuro se construye en las aulas", dijo para cerrar un breve acto por el día del Maestro.