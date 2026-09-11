"Hasta me llamaron loco": el "consuelo" de Sarmiento a Milei en un video creado con IA

"Hasta me llamaron loco", le dice Domingo Faustino Sarmiento al presidente argentino Javier Milei. Es un diálogo generado por Inteligencia Artificial que el mandatario subió a su cuenta de X.
En el Día del Maestro, el Presidente subió en su cuenta de "X" un diálogo hecho con Inteligencia Artificial con Domingo Faustino Sarmiento. También le rindió homenaje a los maestros en un acto, justamente, en la Biblioteca del Maestro.
El posteo del presidente Milei en un diálogo ficticio con Domingo F. Sarmiento, generado por IA. (Foto: Captura de TV)
"Hasta me llamaron loco", le dice Domingo Faustino Sarmiento al presidente argentino Javier Milei. Es un diálogo generado por Inteligencia Artificial que el mandatario subió a su cuenta de X.
En esa breve conversación , el presidente libertario se queja de que se lo critica por su estilo: "Mi tono, mis formas, mi vehemencia", lo resumen pero con el mismo tono enérgico. Al escucharlo, el ex presidente y "maestro ejemplar" le contesta: "No se preocupe, a mí me decían lo mismo".
Y es entonces que el Sarmiento "artificial" le cuenta que hasta lo llamaban "el loco" sus opositores. El video no aclara quienes fueron los responsables de hacerlo a modo de homenaje por el Día del Maestro.
Pero uno de los momentos más singulares - y que seguramente tendrá repercusión - es cuando Sarmiento parece consolarlo o darle ánimo en su gestión de gobierno. "Es que cuando la barbarie impera las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servirle a la Patria", recalca el gran sanjuanino.
Es la devolución del mandatario cuando "Sarmiento" le confiesa que lo acusaron de agresivo, vehemente, de provocar. "Hasta me llamaron loco", remara el expresidente generado por Inteligencia Artificial. Luego le señala que "es el costo de servir a la Patria enfrentando a quienes promueven el atraso".
Milei pasa a destacarlo como ejemplo en su condición de maestro, que por eso el libertario se dedicó a la enseñanza de la economía y deja un mensaje también político: "Para que los argentinos aprendan como los políticos les robaban con la inflación y los impuestos".
"Sarmiento" aparece escribiendo con una pluma y dice: "Hoy en el Día del Maestro agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria". Y Milei agrega: "El mejor maestro es que enseña a pensar en libertad"
Poco antes de que se conociera ese video generado por la IA el presidente Javier Milei encabezó un homenaje a Sarmiento y a los maestros en su día. Eligió un lugar especial: la Bilioteca del Maestro, acompañado por docentes y los mejores alumnos de varios establecimeintos.
Milei destacó que los alumnos fueron elegidos por su esfuerzo ("nadie les regaló nada", les hizo notar) tanto para estudiar como para ser un "buen compañero". Además de destacar el esfuerzo de los docentes en la Argentina ("detrás de cada uno de ustedes hay un maestro") los puso a los niños como ejemplo de un futuro mejor.
"La Argentina que queremos para el futuro se construye en las aulas", dijo para cerrar un breve acto por el día del Maestro.