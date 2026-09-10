Netflix: Juan Minujín y Luisana Lopilato brillan con la mejor comedia romántica argentina

La aplicación permite que cada integrante de la pareja obtenga puntos cuando realiza determinadas acciones positivas por el otro. Los gestos, las atenciones y las demostraciones de afecto se convierten así en una especie de competencia.

Según el resumen oficial de Netflix: "Un matrimonio en crisis encuentra esperanza en una divertida app que recompensa las cosas buenas que hacen por el otro, hasta que la obsesión por ganar puntos se apodera de todo".

Luisana Lopilato y Juan Minujín, al frente de la comedia

Uno de los principales atractivos de la película está en la dupla protagonista. Luisana Lopilato y Juan Minujín se ponen en la piel de una pareja que deberá enfrentarse a los problemas de una convivencia de varios años.

La historia aprovecha la química entre ambos actores para construir diferentes momentos de humor. La relación entre sus personajes atraviesa cambios constantes a medida que el sistema de puntos empieza a ocupar un lugar cada vez más importante en sus vidas.

La película fue dirigida por Sebastián De Caro y se estrenó en 2022. Desde entonces, quedó como una alternativa dentro del catálogo de producciones argentinas disponibles para quienes buscan una comedia romántica.

El planteo también permite que los espectadores reconozcan algunas situaciones conocidas. La convivencia, las discusiones por cuestiones pequeñas, los intentos por recuperar la conexión y la necesidad de demostrar afecto forman parte de una historia que busca apoyarse en experiencias reconocibles.

¿Por qué puede ser una opción para ver en la semana?

La película está pensada como una alternativa para quienes quieren pasar un rato entretenido frente a la pantalla. Su duración (1 hora y 41 minutos) y su planteo sencillo permiten que la historia avance sin exigir al espectador que siga una trama demasiado complicada.

Matrimillas mezcla humor, romance y conflictos de pareja. El resultado es una comedia que se apoya principalmente en las situaciones que atraviesan sus personajes y en la evolución de la relación a partir de la aparición de la aplicación.

Por eso, puede convertirse en una opción para quienes buscan una película para ver durante la semana, especialmente después de una jornada laboral.

La presencia de Luisana Lopilato y Juan Minujín suma otro atractivo para quienes siguen el trabajo de ambos actores. Los dos ocupan el centro de la historia y participan de las principales situaciones que hacen avanzar la trama.

La combinación de una historia romántica, conflictos cotidianos y situaciones humorísticas convierte a Matrimillas en una alternativa especialmente orientada a quienes buscan una película ligera para acompañar una noche de descanso.

Tráiler oficial de Matrimillas en Netflix