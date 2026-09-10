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Netflix: Juan Minujín y Luisana Lopilato brillan con la mejor comedia romántica argentina

Netflix tiene la comedia romántica perfecta para cortar la semana, y combina humor, romance y una situación cotidiana que puede resultar muy familiar.

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Netflix: Juan Minujín y Luisana Lopilato brillan con la mejor comedia romántica argentina. (Fotos: Archivo)

Netflix: Juan Minujín y Luisana Lopilato brillan con la mejor comedia romántica argentina. (Fotos: Archivo)

Está en Netflix, es la comedia argentina perfecta para cortar la semana, y tiene como protagonistas a Luisana Lopilato y Juan Minujín. La película propone una historia con humor y romance, que gira alrededor de una pareja que atraviesa una crisis después de varios años de matrimonio. Se trata de "Matrimillas", una producción argentina estrenada en 2022 que está disponible en la plataforma de streaming.

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La propuesta apunta a quienes buscan una película sencilla para disfrutar al llegar a casa, sin una trama demasiado compleja y con situaciones relacionadas con la vida cotidiana. La historia combina los problemas habituales de una pareja con una idea particular que terminará modificando por completo la relación entre sus protagonistas.

¿De qué trata Matrimillas en Netflix?

En Matrimillas, Luisana Lopilato y Juan Minujín interpretan a un matrimonio que lleva varios años de convivencia. Con el paso del tiempo, la relación comenzó a atravesar una crisis y ambos quedaron atrapados en una rutina que puso a prueba el vínculo.

La situación cambia cuando conocen a una pareja amiga que parece haber encontrado la fórmula para mantener una relación perfecta. A partir de ese encuentro, los protagonistas descubren una aplicación que propone una particular forma de mejorar la convivencia.

La aplicación permite que cada integrante de la pareja obtenga puntos cuando realiza determinadas acciones positivas por el otro. Los gestos, las atenciones y las demostraciones de afecto se convierten así en una especie de competencia.

Según el resumen oficial de Netflix: "Un matrimonio en crisis encuentra esperanza en una divertida app que recompensa las cosas buenas que hacen por el otro, hasta que la obsesión por ganar puntos se apodera de todo".

Luisana Lopilato y Juan Minujín, al frente de la comedia

Uno de los principales atractivos de la película está en la dupla protagonista. Luisana Lopilato y Juan Minujín se ponen en la piel de una pareja que deberá enfrentarse a los problemas de una convivencia de varios años.

La historia aprovecha la química entre ambos actores para construir diferentes momentos de humor. La relación entre sus personajes atraviesa cambios constantes a medida que el sistema de puntos empieza a ocupar un lugar cada vez más importante en sus vidas.

La película fue dirigida por Sebastián De Caro y se estrenó en 2022. Desde entonces, quedó como una alternativa dentro del catálogo de producciones argentinas disponibles para quienes buscan una comedia romántica.

El planteo también permite que los espectadores reconozcan algunas situaciones conocidas. La convivencia, las discusiones por cuestiones pequeñas, los intentos por recuperar la conexión y la necesidad de demostrar afecto forman parte de una historia que busca apoyarse en experiencias reconocibles.

¿Por qué puede ser una opción para ver en la semana?

La película está pensada como una alternativa para quienes quieren pasar un rato entretenido frente a la pantalla. Su duración (1 hora y 41 minutos) y su planteo sencillo permiten que la historia avance sin exigir al espectador que siga una trama demasiado complicada.

Matrimillas mezcla humor, romance y conflictos de pareja. El resultado es una comedia que se apoya principalmente en las situaciones que atraviesan sus personajes y en la evolución de la relación a partir de la aparición de la aplicación.

Por eso, puede convertirse en una opción para quienes buscan una película para ver durante la semana, especialmente después de una jornada laboral.

La presencia de Luisana Lopilato y Juan Minujín suma otro atractivo para quienes siguen el trabajo de ambos actores. Los dos ocupan el centro de la historia y participan de las principales situaciones que hacen avanzar la trama.

La combinación de una historia romántica, conflictos cotidianos y situaciones humorísticas convierte a Matrimillas en una alternativa especialmente orientada a quienes buscan una película ligera para acompañar una noche de descanso.

Tráiler oficial de Matrimillas en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Presenta una comedia romántica argentina protagonizada por Luisana Lopilato y Juan Minujín.
  • Argumento: Una pareja en crisis utiliza una aplicación para ganar puntos por acciones positivas, lo que escala a una competencia.
  • Recomendación: Ideal para un entretenimiento ligero y cotidiano durante la semana, con humor y situaciones reconocibles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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