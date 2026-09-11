Astrología y salud del fin de semana: la clave para resetear el cuerpo y eliminar toxinas

Para acelerar este proceso depurativo, los especialistas sugieren consumir abundantes caldos vegetales enriquecidos, aumentar la hidratación con agua mineral con unas gotas de limón y sumar infusiones hepatoprotectoras como el cardo mariano, el alcaucil o el diente de león.

En el área del movimiento reparador, se aconseja realizar caminatas a ritmo moderado en espacios verdes y prácticas de estiramiento pasivo que favorezcan el masaje visceral de la cavidad abdominal.

Aprovechar este segundo fin de semana de septiembre para limpiar el cuerpo y serenar la mente garantizará un inicio de la segunda quincena con vitalidad renovada, digestiones ligeras y el sistema nervioso totalmente compensado.

Incorporar infusiones hepatoprotectoras y realizar caminatas suaves al aire libre acelerará la eliminación de toxinas durante el fin de semana. Foto: Astrología y salud del fin de semana.

Cuatro hábitos holísticos para la salud integral del fin de semana

Alimentación limpia y consciente: Priorizá el consumo de vegetales cocidos, caldos desintoxicantes, granos enteros y grasas saludables como el aceite de oliva.

Infusiones hepatoprotectoras: Tomá una taza de té de alcaucil, cardo mariano o carqueja después de la comida principal para facilitar la función biliar.

Ayuno nocturno respetado: Dejá transcurrir al menos 12 horas entre la última comida de la noche y el desayuno del día siguiente para permitir la autofagia celular.

Descanso sensorial: Reducí la sobreexposición a luces artificiales y ruidos intensos durante el sábado y domingo para calmar el sistema simpático.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué el segundo fin de semana de septiembre es óptimo para un detox digestivo?

Porque la energía terrenal imperante favorece la discriminación biológica, ayudando al organismo a filtrar los nutrientes esenciales y desechar toxinas metabólicas.

¿Qué remedio natural ayuda a aliviar la inflamación del hígado o vesícula este fin de semana?

Tomar una infusión tibia de diente de león con un chorrito de jugo de limón en ayunas o aplicar una bolsa de agua tibia sobre el costado derecho del abdomen.