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Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de un nuevo thriller y es la película del año

La nueva película de Netflix está protagonizada por Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.

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Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de un nuevo thriller y es la película del año. (Foto: Gentileza Netflix)

Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de un nuevo thriller y es la película del año. (Foto: Gentileza Netflix)

"Colisión" será una de las novedades españolas que llegará a Netflix esta primavera. La película, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, se estrenará en la plataforma el próximo 30 de octubre y reunirá a un destacado elenco encabezado por Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.

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La plataforma desveló el 9 de septiembre la fecha de estreno, el primer avance y las primeras imágenes de la producción. El proyecto supondrá el regreso de Sánchez Arévalo a la dirección cinematográfica después de una trayectoria vinculada a algunas de las películas más reconocidas del cine español reciente.

El director de AzulOscuroCasiNegro, Primos y Diecisiete se pondrá al frente de un thriller ambientado en un escenario marcado por la incertidumbre económica. La historia comenzará con un atraco a un banco de Madrid, pero el robo será apenas el punto de partida de una trama en la que las apariencias tendrán un papel fundamental.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

¿De qué trata Colisión en Netflix?

Colisión es un thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser, una película producida por Bambú Producciones (La viuda negra, Fariña, El caso Alcasser, El caso Asunta), con Ramón Campos como productor ejecutivo y guionista junto a Daniel Sánchez Arévalo.

La trama se sitúa en plena crisis económica, cuando un grupo de atracadores irrumpe en un banco de Madrid, desencadenando una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel.

La película se trata del primer thriller del reconocido director español Daniel Sánchez Arévalo. En sus propias palabras: "¿Te apetece cambiar de género?, me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado: Laia, Karra, Luis, Tamar, Álvaro y Lluís. Un auténtico dream team".

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Luis Zahera encabeza el elenco principal de Colisión

Netflix ha desvelado la fecha de estreno, el primer avance y las primeras imágenes de Colisión, la nueva película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Diecisiete, Primos), protagonizada por Laia Costa (Cinco lobitos, Un amor), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos, Mientra dure la guerra), Luis Zahera (As bestas, Animal), Tamar Novas (Mar Adentro, Clanes), Álvaro Cervantes (Sorda, Loco por ella) y Lluís Homar (La mala educación, Los abrazos rotos) y que llegará a Netflix el próximo 30 de octubre.

Una producción de Bambú Producciones

Bambú Producciones es una productora liderada por el guionista y productor Ramón Campos. Desde su nacimiento en 2008, Bambú se ha posicionado en mercados internacionales como una productora europea de referencia gracias a títulos como Gran hotel, Velvet, Fariña, Las chicas del cable o El caso Asunta. Además de series de televisión, Bambú también produce documentales (El caso Alcasser, El caso Asunta y Cómo cazar a un monstruo) y cine (Malasaña 32, La viuda negra y Rondallas).

¿Cuándo se estrena la película Colisión en Netflix?

Netflix confirmó que Colisión llegará a la plataforma el 30 de octubre de 2026.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

La compañía presentó la fecha de lanzamiento junto con el primer avance y las primeras imágenes de la película. De esta manera, la producción comenzará su recorrido promocional semanas antes de su llegada al catálogo.

El estreno situará a la película dentro de la oferta de contenidos españoles que Netflix presentará durante el último tramo del año.

La película llegará el 30 de octubre y reunirá a un reparto encabezado por Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.

Adelanto en Netflix de Colisión

En pocas palabras

  • Estreno de "Colisión": La nueva película de Daniel Sánchez Arévalo llega a Netflix el 30 de octubre con un elenco estelar que incluye a Luis Zahera y Laia Costa.
  • Sinopsis del thriller: La trama se centra en un atraco a un banco en Madrid que desencadena una compleja red de engaños y supervivencia en plena crisis económica.
  • Elenco destacado: La película reúne a reconocidos actores como Luis Zahera, Laia Costa, Karra Elejalde, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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