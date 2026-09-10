Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de un nuevo thriller y es la película del año

La trama se sitúa en plena crisis económica, cuando un grupo de atracadores irrumpe en un banco de Madrid, desencadenando una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel.

La película se trata del primer thriller del reconocido director español Daniel Sánchez Arévalo. En sus propias palabras: "¿Te apetece cambiar de género?, me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado: Laia, Karra, Luis, Tamar, Álvaro y Lluís. Un auténtico dream team".

(Foto: Gentileza Netflix).

Luis Zahera encabeza el elenco principal de Colisión

Netflix ha desvelado la fecha de estreno, el primer avance y las primeras imágenes de Colisión, la nueva película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Diecisiete, Primos), protagonizada por Laia Costa (Cinco lobitos, Un amor), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos, Mientra dure la guerra), Luis Zahera (As bestas, Animal), Tamar Novas (Mar Adentro, Clanes), Álvaro Cervantes (Sorda, Loco por ella) y Lluís Homar (La mala educación, Los abrazos rotos) y que llegará a Netflix el próximo 30 de octubre.

Una producción de Bambú Producciones

Bambú Producciones es una productora liderada por el guionista y productor Ramón Campos. Desde su nacimiento en 2008, Bambú se ha posicionado en mercados internacionales como una productora europea de referencia gracias a títulos como Gran hotel, Velvet, Fariña, Las chicas del cable o El caso Asunta. Además de series de televisión, Bambú también produce documentales (El caso Alcasser, El caso Asunta y Cómo cazar a un monstruo) y cine (Malasaña 32, La viuda negra y Rondallas).

¿Cuándo se estrena la película Colisión en Netflix?

Netflix confirmó que Colisión llegará a la plataforma el 30 de octubre de 2026.

(Foto: Gentileza Netflix).

La compañía presentó la fecha de lanzamiento junto con el primer avance y las primeras imágenes de la película. De esta manera, la producción comenzará su recorrido promocional semanas antes de su llegada al catálogo.

El estreno situará a la película dentro de la oferta de contenidos españoles que Netflix presentará durante el último tramo del año.

La película llegará el 30 de octubre y reunirá a un reparto encabezado por Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.

Adelanto en Netflix de Colisión