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Explotó otro escándalo: Tini Stoessel, sacada por una medida que habría tomado el socio de su padre

Aseguran que Aquiles Sojo, socio comercial de Alejandro Stoessel, hizo una jugada que enojó muchísimo a Tini Stoessel. ¿Peligran sus próximos shows?

11 sept 2026, 12:10
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Explotó otro escándalo: Tini Stoessel, sacada por una medida que habría tomado el socio de su padre

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La batalla de Tini Stoessel con su padre Alejandro sigue sumando capítulos. Hasta el momento, la joven siguió cumpliendo a rajatabla con los conciertos que tenía pautados en México, pero hubo una noticia de último minuto que la enfureció y puso en peligro los conciertos de los Estados Unidos.

Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria que Aquiles Sojo, socio comercial del padre de Tini y dueño del 50% de los derechos de Futtura, le habría hecho una jugada letal a la cantante. "El miércoles le comunicaron que parte de su staff no va a viajar al show de Estados Unidos porque Aquiles no le gestionó la visa de trabajo a algunos bailarines", detalló.

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"Aquiles no le gestionó la visa de trabajo a 6 de los 12 bailarines que acompañan a Tini en sus shows y por eso no podrán viajar a Estados Unidos", detalló Méndez. Al parecer, de los 12 profesionales que la cantante tiene en escena, 6 no contarían con la documentación necesaria para acompañarla en el concierto pautado para el 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami. "Le quieren sacar a la mitad del equipo y eso a Tini le dio mucha bronca", remarcó Méndez.

Según pudo saber el periodista, habría existido una propuesta de contratar profesionales en Estados Unidos, pero eso no la convence. "Tini es muy unida a su grupo. Además, los nuevos bailarines no tienen el ensayo previo que ella considera necesario".

Lo cierto es que ahora empezó a especularse con la posibilidad de que el show sea cancelado a menos que se pueda regularizar la situación a tiempo.

¿Tini Stoessel le dedicó una indirecta a su papá en pleno show?

Durante su show en Monterrey, dentro de la gira Futttura, Tini Stoessel se tomó unos minutos para dar un profundo mensaje al público sin mencionar en ningún momento a su padre Alejandro Stoessel, en medio de la interna familiar que atraviesa: agradeció a su staff y a los fanáticos mexicanos por el cariño recibido, remarcó que Futttura es un show que escribió "hasta la coma" y que es un proceso sanador para ella, y cerró con una reflexión sobre la importancia de sentirse libre, de ser como uno quiera y de no tener miedo ni sentirse encerrado.

     

 

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