Explotó otro escándalo: Tini Stoessel, sacada por una medida que habría tomado el socio de su padre

Según pudo saber el periodista, habría existido una propuesta de contratar profesionales en Estados Unidos, pero eso no la convence. "Tini es muy unida a su grupo. Además, los nuevos bailarines no tienen el ensayo previo que ella considera necesario".

Lo cierto es que ahora empezó a especularse con la posibilidad de que el show sea cancelado a menos que se pueda regularizar la situación a tiempo.

¿Tini Stoessel le dedicó una indirecta a su papá en pleno show?

Durante su show en Monterrey, dentro de la gira Futttura, Tini Stoessel se tomó unos minutos para dar un profundo mensaje al público sin mencionar en ningún momento a su padre Alejandro Stoessel, en medio de la interna familiar que atraviesa: agradeció a su staff y a los fanáticos mexicanos por el cariño recibido, remarcó que Futttura es un show que escribió "hasta la coma" y que es un proceso sanador para ella, y cerró con una reflexión sobre la importancia de sentirse libre, de ser como uno quiera y de no tener miedo ni sentirse encerrado.