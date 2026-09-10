El inesperado país al que podrían irse a vivir la China Suárez con Mauro Icardi en las próximas horas

Pero el dato que impactó está relacionado con la actriz y su familia. Méndez aseguró que la China Suárez se trasladaría junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, al país donde finalmente Icardi continúe su carrera.

“María Eugenia China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja”, afirmó el periodista.

De esta manera, Grecia aparece ahora como el posible nuevo destino de la pareja, aunque por el momento se trata de negociaciones y trascendidos. Ni la China Suárez ni Mauro Icardi confirmaron públicamente que hayan decidido mudarse.

La posibilidad de un nuevo cambio de país llega además en medio de un momento complejo en el vínculo de Icardi con sus hijas, Francesca e Isabella. La semana pasada, el futbolista pudo reencontrarse con las niñas después de dos meses, según contó Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, durante su participación en LAM.

La panelista explicó que las menores estaban molestas con su papá por el conflicto relacionado con los pasaportes robados en Italia, situación que habría provocado que perdieran la primera semana de clases.

Según relató Colosimo, Wanda Nara habría intervenido para lograr que Icardi cenara con sus hijas antes de un nuevo viaje del futbolista.