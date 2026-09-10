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El inesperado país al que podrían irse a vivir la China Suárez con Mauro Icardi en las próximas horas

El nuevo destino de la China Suárez y Mauro Icardi que nadie esperaba: qué pasó con Europa. Enterate.

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El inesperado país al que podrían irse a vivir la China Suárez con Mauro Icardi en las próximas horas

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a la Argentina después de casi un año instalados en Turquía, pero la estadía en el país podría ser mucho más breve de lo esperado. En las últimas horas, trascendió el inesperado destino al que la pareja podría mudarse nuevamente por la carrera del futbolista.

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La información fue dada a conocer por el periodista Gustavo Méndez, cercano a la actriz, quien reveló que Icardi tendría dos propuestas para continuar su carrera en Grecia, luego de su salida del Galatasaray.

Según explicó, el delantero se encuentra analizando las ofertas de Olympiacos FC y PAOK Salónica, dos de los clubes más importantes del fútbol griego. De concretarse alguna de las negociaciones, Icardi volvería a instalarse en Europa y la China Suárez lo acompañaría en esta nueva etapa.

El periodista también mencionó que, además de las propuestas provenientes de Grecia, seguirían apareciendo alternativas para el futbolista en otros destinos europeos, entre ellos Italia, con Parma y Lazio como clubes que habían sonado anteriormente.

Pero el dato que impactó está relacionado con la actriz y su familia. Méndez aseguró que la China Suárez se trasladaría junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, al país donde finalmente Icardi continúe su carrera.

“María Eugenia China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja”, afirmó el periodista.

De esta manera, Grecia aparece ahora como el posible nuevo destino de la pareja, aunque por el momento se trata de negociaciones y trascendidos. Ni la China Suárez ni Mauro Icardi confirmaron públicamente que hayan decidido mudarse.

La posibilidad de un nuevo cambio de país llega además en medio de un momento complejo en el vínculo de Icardi con sus hijas, Francesca e Isabella. La semana pasada, el futbolista pudo reencontrarse con las niñas después de dos meses, según contó Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, durante su participación en LAM.

La panelista explicó que las menores estaban molestas con su papá por el conflicto relacionado con los pasaportes robados en Italia, situación que habría provocado que perdieran la primera semana de clases.

Según relató Colosimo, Wanda Nara habría intervenido para lograr que Icardi cenara con sus hijas antes de un nuevo viaje del futbolista.

En pocas palabras

  • China Suárez y Mauro Icardi: Regresaron a Argentina tras un año en Turquía.
  • Nuevo destino: Icardi analiza ofertas para continuar su carrera en Grecia, con Olympiacos FC y PAOK Salónica.
  • Familia completa: La China Suárez se mudaría con sus tres hijos al país donde juegue Icardi.
Resumen generado por Thinkindot AI
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