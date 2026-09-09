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Esta fue la foto prohibida de Mirtha Legrand que desató una guerra de años con Chiche Gelblung

La polémica foto de Mirtha Legrand que provocó una feroz pelea con Chiche Gelblung que duro muchos años. Mirala.

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Esta fue la foto prohibida de Mirtha Legrand que desató una guerra de años con Chiche Gelblung

Mirtha Legrand y Chiche Gelblung protagonizaron durante años una de las peleas más recordadas de la televisión argentina, una disputa que nació por una polémica tapa de revista y que llegó a incluir fuertes declaraciones de la conductora contra el periodista.

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Todo comenzó en 1981, cuando Chiche Gelblung estaba al frente de la revista Gente. Durante una temporada en Mar del Plata, Mirtha Legrand fue fotografiada por un paparazzi mientras estaba en la playa junto a su entonces marido, Daniel Tinayre. La imagen terminó en la portada de la publicación.

La decisión generó un fuerte enojo en la diva, que consideró que aquella fotografía había significado una invasión a su intimidad. A partir de entonces, la relación entre ambos quedó completamente quebrada.

Pero la historia no terminó ahí. Años después, Gelblung volvió a generar la furia de Mirtha al poner al aire una grabación de una pausa comercial de su programa en la que la conductora decía la famosa frase “¡Carajo, mierda!”.

La guerra mediática se profundizó y Mirtha no tuvo reparos en hablar públicamente de su enfrentamiento con el periodista.

“No tengo buena relación con él, pero es un excelente periodista”, reconoció en una oportunidad. Sin embargo, también fue mucho más dura: “Siempre me ha hecho tanto daño este hombre. Es el hombre que más me detesta, yo creo que me odia”.

En otra de sus declaraciones, directamente lo calificó de “irrespetuoso”.

Lo curioso es que aquella pelea que durante años pareció irreconciliable terminó de una manera inesperada. Fue la propia Mirtha quien lo invitó a su programa y ambos protagonizaron una reconciliación en vivo.

Con el tiempo, Gelblung relativizó aquella vieja disputa y aseguró: “Ella se enojó, yo no. Siempre fue más una especie de caballito de batalla. Tengo buena relación con Chiquita”.

Así, una fotografía tomada en una playa de Mar del Plata terminó convirtiéndose en el comienzo de una de las grandes peleas mediáticas de Chiche Gelblung, aunque finalmente ambos lograron dejar atrás el enfrentamiento.

En pocas palabras

  • Pelea de años: Mirtha Legrand y Chiche Gelblung mantuvieron un conflicto mediático iniciado por una foto en la playa.
  • Motivo del conflicto: La diva consideró invadida su intimidad por una tapa de revista y posteriores grabaciones emitidas.
  • Reconciliación: El enfrentamiento, que duró décadas, culminó con una invitación de Mirtha a su programa para una reconciliación en vivo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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