Esta fue la foto prohibida de Mirtha Legrand que desató una guerra de años con Chiche Gelblung

La guerra mediática se profundizó y Mirtha no tuvo reparos en hablar públicamente de su enfrentamiento con el periodista.

“No tengo buena relación con él, pero es un excelente periodista”, reconoció en una oportunidad. Sin embargo, también fue mucho más dura: “Siempre me ha hecho tanto daño este hombre. Es el hombre que más me detesta, yo creo que me odia”.

En otra de sus declaraciones, directamente lo calificó de “irrespetuoso”.

Lo curioso es que aquella pelea que durante años pareció irreconciliable terminó de una manera inesperada. Fue la propia Mirtha quien lo invitó a su programa y ambos protagonizaron una reconciliación en vivo.

Con el tiempo, Gelblung relativizó aquella vieja disputa y aseguró: “Ella se enojó, yo no. Siempre fue más una especie de caballito de batalla. Tengo buena relación con Chiquita”.

Así, una fotografía tomada en una playa de Mar del Plata terminó convirtiéndose en el comienzo de una de las grandes peleas mediáticas de Chiche Gelblung, aunque finalmente ambos lograron dejar atrás el enfrentamiento.