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Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani brillan con el mejor thriller argentino

Griselda Siciliani y Joaquín Furriel arrasan con este thriller argentino de Netflix que dura menos de dos horas y es la película del momento.

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Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani brillan con el mejor thriller argentino. (Fotos: Archivo)

Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani brillan con el mejor thriller argentino. (Fotos: Archivo)

El thriller argentino de Netflix perfecto para esta semana tiene como protagonistas a Joaquín Furriel y Griselda Siciliani. La historia pertenece a "Descansar en paz", una película argentina que combinó drama y suspenso a partir de una pregunta tan sencilla como inquietante: ¿qué pasaría si una persona tuviera la posibilidad real de abandonar su vida y comenzar otra desde cero?

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Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina que vuelve a estar entre las más vistas. (Foto: Archivo)

La producción fue dirigida por Sebastián Borensztein y llegó a las salas argentinas en marzo de 2024. Poco tiempo después, se incorporó al catálogo de Netflix. Desde entonces, se convirtió en una alternativa para quienes buscan una película nacional con una trama centrada en los secretos, las decisiones personales y las consecuencias de desaparecer.

¿De qué trata Descansar en paz en Netflix?

La película sigue a Sergio Dayán, un hombre interpretado por Joaquín Furriel que atraviesa una situación económica complicada. Las deudas se volvieron cada vez más difíciles de afrontar y las amenazas comenzaron a formar parte de su vida cotidiana.

Sergio no encontró una salida sencilla. La presión económica terminó afectando su presente y también puso en riesgo la estabilidad de su familia. En medio de ese escenario apareció una posibilidad que, en otras circunstancias, habría resultado impensada.

El protagonista decidió dejar atrás su identidad, su entorno y su vida anterior para comenzar nuevamente. La película construyó buena parte de su tensión alrededor de esa decisión y de las consecuencias que iba a generar con el paso del tiempo.

Descansar en paz planteó así una situación en la que la posibilidad de empezar de nuevo no necesariamente significa poder olvidar lo anterior. La nueva identidad resolvió algunos problemas, pero abrió otros.

Joaquín Furriel y Griselda Siciliani encabezan el elenco

  • Joaquín Furriel
  • Griselda Siciliani
  • Gabriel Goity
  • Lali González
  • Raúl Daumas
  • Alicia Guerra

La película de Netflix nació de una novela

La historia no fue creada directamente para la pantalla. Descansar en paz estuvo basada en la novela Descansar en paz: ¿nunca soñaste con dejar todo y empezar de nuevo?, escrita por Martín Baintrub y publicada en 2018.

La adaptación cinematográfica estuvo a cargo de Marcos Osorio Vidal y Sebastián Borensztein, quien además dirigió la película. La producción fue realizada por Kenya Films y Benteveo Producciones.

El paso de la novela al cine permitió trasladar a imágenes la fantasía de abandonar todo y comenzar nuevamente puede resultar atractiva en determinados momentos, pero llevarla a la práctica implica consecuencias difíciles de controlar.

¿Cuánto dura la película Descansar en paz?

Descansar en paz tiene una duración de 1 hora y 47 minutos.

La trama avanza alrededor de la desaparición, la nueva identidad y las preguntas que comienzan a aparecer con el paso de los años. El resultado es una propuesta que combina diferentes elementos.

Por un lado, aparece el thriller, con una situación inicial marcada por las amenazas y la posibilidad de que Sergio pierda todo. Por otro, aparece el drama, especialmente a partir de las consecuencias que su decisión genera en su familia.

También existe un componente psicológico relacionado con la identidad. Sergio consiguió convertirse en otra persona ante los ojos de los demás, pero el cambio de identidad no modificó completamente quién era.

Mirá el tráiler oficial de Descansar en paz en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: "Descansar en paz", el thriller argentino de Joaquín Furriel y Griselda Siciliani, suma adeptos en la plataforma.
  • Trama: Un hombre agobiado por deudas desaparece para empezar de cero, pero las consecuencias lo persiguen.
  • Origen: La película, dirigida por Sebastián Borensztein, adapta la novela homónima de Martín Baintrub.
Resumen generado por Thinkindot AI
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