Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani brillan con el mejor thriller argentino

El protagonista decidió dejar atrás su identidad, su entorno y su vida anterior para comenzar nuevamente. La película construyó buena parte de su tensión alrededor de esa decisión y de las consecuencias que iba a generar con el paso del tiempo.

Descansar en paz planteó así una situación en la que la posibilidad de empezar de nuevo no necesariamente significa poder olvidar lo anterior. La nueva identidad resolvió algunos problemas, pero abrió otros.

Joaquín Furriel y Griselda Siciliani encabezan el elenco

Joaquín Furriel

Griselda Siciliani

Gabriel Goity

Lali González

Raúl Daumas

Alicia Guerra

La película de Netflix nació de una novela

La historia no fue creada directamente para la pantalla. Descansar en paz estuvo basada en la novela Descansar en paz: ¿nunca soñaste con dejar todo y empezar de nuevo?, escrita por Martín Baintrub y publicada en 2018.

La adaptación cinematográfica estuvo a cargo de Marcos Osorio Vidal y Sebastián Borensztein, quien además dirigió la película. La producción fue realizada por Kenya Films y Benteveo Producciones.

El paso de la novela al cine permitió trasladar a imágenes la fantasía de abandonar todo y comenzar nuevamente puede resultar atractiva en determinados momentos, pero llevarla a la práctica implica consecuencias difíciles de controlar.

¿Cuánto dura la película Descansar en paz?

Descansar en paz tiene una duración de 1 hora y 47 minutos.

La trama avanza alrededor de la desaparición, la nueva identidad y las preguntas que comienzan a aparecer con el paso de los años. El resultado es una propuesta que combina diferentes elementos.

Por un lado, aparece el thriller, con una situación inicial marcada por las amenazas y la posibilidad de que Sergio pierda todo. Por otro, aparece el drama, especialmente a partir de las consecuencias que su decisión genera en su familia.

También existe un componente psicológico relacionado con la identidad. Sergio consiguió convertirse en otra persona ante los ojos de los demás, pero el cambio de identidad no modificó completamente quién era.

Mirá el tráiler oficial de Descansar en paz en Netflix