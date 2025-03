Boca volvió al trabajo con regresos importantes y una alarma en el mediocampo

Las buenas noticias para Gago: Lema y Battaglia, a disposición

En contrapartida, Rodrigo Battaglia dejó atrás sus problemas musculares y se entrenó con normalidad. El volante central, que fue baja en los últimos dos partidos, podría volver al equipo en reemplazo de los juveniles Lautaro Di Lollo o Milton Delgado, quienes tuvieron buenos rendimientos en su ausencia y recibieron elogios de un referente como Ander Herrera.

Otro que se sumó a los entrenamientos a la par del grupo es Cristian Lema. El zaguero no juega desde octubre de 2024, cuando sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo. Si bien ya había completado la pretemporada, no estuvo en consideración de Gago en lo que va del año, ya que el DT no lo ve como una prioridad en la defensa.

Más recuperaciones en Boca

Además de la incertidumbre con Zenón, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de otros cuatro volantes. Tomás Belmonte e Ignacio Miramón superaron sus desgarros y podrían reaparecer ante Defensa, mientras que Camilo Rey Domenech y Alan Velasco aún son evaluados por sus respectivas lesiones musculares y un esguince de tobillo, respectivamente.

Con varias bajas y algunas altas importantes, Gago tendrá que definir en los próximos días cómo formará Boca el domingo ante Defensa y Justicia.