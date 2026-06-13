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Mundial 2026
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Emiliano "Dibu" Martínez se exigió en la práctica y acelera su recuperación para estar en el debut ante Argelia

El arquero del Aston Villa trabajó con los guantes por tercer día consecutivo y respondió de buena forma. Parece recuperado de la fractura en el dedo anular derecho.

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Dibu Martínez dejó señales positivas sobre su estado de cara al debut mundialista (Foto: Reuters)

Dibu Martínez dejó señales positivas sobre su estado de cara al debut mundialista (Foto: Reuters)

La evolución de Emiliano "Dibu" Martínez sigue siendo una de las principales preocupaciones de la Selección argentina a pocos días del debut en el Mundial 2026. Sin embargo, cada entrenamiento deja señales alentadoras sobre la recuperación del arquero, que continúa trabajando para llegar en condiciones al partido frente a Argelia del próximo 16 de junio.

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El Aston Villa volvió a ser uno de los primeros futbolistas en salir al campo de entrenamiento este sábado para probar cómo responde su mano derecha, donde sufrió una fractura en el dedo anular hace menos de un mes.

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la práctica fue la presencia permanente de Pablo Capuchetti, kinesiólogo de la Selección argentina, quien supervisó cada movimiento del arquero durante toda la sesión. Incluso, en un momento distendido, el propio Martínez bromeó con los periodistas presentes y señaló al profesional médico: “Tengo al mejor fisio”.

Durante todos los ejercicios, Dibu evitó apoyarse sobre la mano derecha al levantarse del suelo, utilizando exclusivamente la izquierda para no exigir la zona lesionada. Se trata de una medida preventiva para proteger la fractura mientras continúa sumando cargas de trabajo cada vez más intensas.

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A pesar de algunas imágenes que generaron preocupación en los últimos días, especialmente cuando mostró gestos de dolor al quitarse el guante de la mano lesionada, en el cuerpo técnico entienden que la molestia forma parte del proceso normal de recuperación.

Lo más importante es que la lesión no afecte los reflejos ni la capacidad de reacción del arquero. Y hasta el momento, los informes médicos son positivos.

Dibu Martínez apunta a ser titular en el debut

El campeón del mundo sufrió la fractura antes de disputar la final de la Europa League frente al Friburgo. A pesar de la lesión, completó el partido y celebró el título con Aston Villa antes de iniciar una rehabilitación intensiva para llegar al Mundial.

Con Gerónimo Rulli y Juan Musso como alternativas en el plantel, hoy todo indica que Martínez será el arquero titular cuando Argentina enfrente a Argelia en el Kansas City Stadium.

Durante los últimos entrenamientos, el marplatense se mostró activo, participativo y optimista. Ante las consultas de los periodistas, repitió una frase que ya se convirtió en un mensaje de tranquilidad para los hinchas: “Estamos bien”.

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'Dibu' Mart&iacute;nez asegura estar bien tras su fractura en el dedo (Foto: Reuters)

'Dibu' Martínez asegura estar bien tras su fractura en el dedo (Foto: Reuters)

Senesi se sumó al plantel y Scaloni recupera soldados

La jornada también dejó otra novedad importante para la Albiceleste. Marcos Senesi, recientemente convocado tras la baja por lesión de Leonardo Balerdi, se entrenó junto al resto del grupo y ya está a disposición del cuerpo técnico.

A excepción de Nicolás Tagliafico, quien sigue recuperándose de una lesión, el entrenador contó con el resto de los futbolistas en el campo de entrenamiento.

Además, Lionel Messi continúa mostrando una evolución favorable tras la lesión sufrida con Inter Miami y crece la confianza respecto de su presencia desde el inicio en el debut.

La defensa que empieza a tomar forma para el Mundial

A pocos días del estreno, Scaloni comienza a delinear el equipo. La defensa tendría una base consolidada con Nahuel Molina, Nicolás Otamendi y Cristian Romero, mientras que Facundo Medina aparece como principal candidato para ocupar el lateral izquierdo ante la ausencia de Tagliafico.

De todos modos, el entrenador mantiene variantes abiertas. Valentín Barco surge como una opción para aportar mayor proyección ofensiva, mientras que Lisandro Martínez también podría desempeñarse en ese sector o integrarse a una línea de tres defensores según las necesidades tácticas del partido.

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