Ricardo Darín arrasa en Netflix con la mejor película argentina de todos los tiempos

Con el paso del tiempo, la producción consiguió transformarse en un clásico contemporáneo. Aun hoy continúa apareciendo en listas de las mejores películas argentinas de todos los tiempos y sigue siendo recomendada por cinéfilos y especialistas.

De qué trata "Nueve Reinas" en Netflix

La historia gira en torno a Marcos, un experimentado estafador interpretado por Ricardo Darín, que conoce a Juan, personaje encarnado por Gastón Pauls. Aunque ambos pertenecen al mundo de las estafas, sus perfiles son completamente diferentes.

El objetivo consiste en concretar la venta de una colección de estampillas falsificadas conocidas como las "Nueve Reinas". La oportunidad parece única y extremadamente rentable. Sin embargo, existe un inconveniente que agrega presión a toda la trama.

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El comprador extranjero que está dispuesto a adquirir las estampillas abandonará el país al día siguiente. Ese detalle obliga a los protagonistas a resolver una serie de obstáculos en tiempo récord y convierte la negociación en una carrera contrarreloj.

A medida que avanzan los acontecimientos, la película multiplica las dudas y las sospechas. Los personajes se enfrentan a situaciones cada vez más complejas y el espectador comienza a cuestionar constantemente quién dice la verdad y quién oculta información.

El papel de Ricardo Darín que quedó en la memoria de los espectadores

Una de las razones fundamentales que explican la trascendencia de Nueve Reinas es la actuación de Ricardo Darín. Su interpretación de Marcos continúa siendo considerada una de las más importantes de toda su carrera.

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El personaje reúne varias características que lo vuelven inolvidable. Es inteligente, observador y extremadamente hábil para detectar oportunidades. Pero al mismo tiempo transmite una sensación constante de ambigüedad.

Con los años, la actuación fue ganando todavía más reconocimiento. Numerosos espectadores continúan recordando diálogos, escenas y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva.

La dupla con Gastón Pauls que impulsó la historia

Otro de los aspectos destacados de la película fue la química que lograron construir Ricardo Darín y Gastón Pauls.

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La relación entre Marcos y Juan funciona como el verdadero motor narrativo de la historia. Ambos personajes necesitan confiar mutuamente para concretar el negocio, pero las circunstancias hacen que la desconfianza aparezca de manera permanente.

La interacción entre ambos protagonistas terminó siendo uno de los elementos más valorados por quienes analizaron la película a lo largo de los años.

El elenco principal de "Nueve Reinas" con Darín y Pauls

Ricardo Darín

Gastón Pauls

Leticia Brédice

Jorge Noya

Oscar Nuñez

Ignasi Abadal

Tomás Fonzi

Alejandro Awada

Antonio Ugo

Elsa Berenguer

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Hasta cuándo se puede ver "Nueve Reinas" en Netflix Argentina

Netflix confirmó que Nueve Reinas permanecerá disponible en la plataforma únicamente hasta el próximo 30 de junio.

La fecha marcó el inicio de una cuenta regresiva para quienes todavía no tuvieron oportunidad de verla o para aquellos que desean disfrutar nuevamente de la historia antes de su salida definitiva del catálogo.

La despedida de la plataforma también provocó que numerosos usuarios la buscaran nuevamente, impulsando un renovado interés por una película que logró atravesar generaciones sin perder vigencia.

Mirá el tráiler oficial de "Nueve Reinas"