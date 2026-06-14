Histórico: New York Knicks venció a los Spurs y volvió a ser campeón de la NBA tras 53 años

Gracias a esa solidez defensiva, los Spurs cerraron el primer parcial con ventaja de 23-13 y parecían encaminados a forzar un sexto partido.

Brunson cambió el partido

La reacción de los Knicks comenzó a tomar forma en el segundo cuarto gracias a la enorme actuación de Jalen Brunson.

La estrella neoyorquina asumió la responsabilidad ofensiva y encontró soluciones incluso frente a las constantes marcas dobles que le propuso San Antonio. Con tiros de larga distancia, penetraciones y conversiones en momentos clave, mantuvo a su equipo en partido cuando parecía que los Spurs podían escaparse definitivamente.

Aun así, el equipo texano logró conservar la ventaja y se fue al descanso ganando 42-37.

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San Antonio acarició la gloria

Durante gran parte del tercer cuarto, los Spurs continuaron controlando el encuentro.

El gran aporte de los suplentes fue una de las claves para sostener la diferencia. La segunda unidad del equipo local respondió con puntos importantes y le permitió mantener la ventaja frente a unos Knicks que seguían dependiendo de las apariciones de Brunson.

Además, Dylan Harper tuvo una actuación destacada con 25 puntos y lideró ofensivamente a San Antonio.

Con ese escenario favorable, los Spurs llegaron al último cuarto arriba por 72-65 y con la sensación de que podían extender la serie.

La remontada que quedará en la historia

Pero los Knicks volvieron a demostrar por qué fueron el mejor equipo de la temporada.

Lejos de rendirse, comenzaron a descontar punto por punto hasta igualar el marcador. A partir de allí, la experiencia y la jerarquía de sus principales figuras inclinaron definitivamente la balanza.

Brunson fue nuevamente el líder de la reacción. El base terminó la noche con una extraordinaria producción de 45 puntos y se convirtió en el gran protagonista de las Finales.

Los minutos finales fueron intensos y cargados de tensión, pero New York logró mantener la ventaja en los momentos decisivos para sellar el triunfo por 94-90.

Cuando sonó la bocina final, jugadores, cuerpo técnico y aficionados celebraron un título que tardó más de medio siglo en regresar a la Gran Manzana.

Un campeonato que rompe una sequía histórica

La consagración tiene un valor especial para una de las franquicias más emblemáticas de la NBA.

Los Knicks habían conquistado sus únicos dos campeonatos en 1970 y 1973. Desde entonces atravesaron décadas de frustraciones, reconstrucciones y finales perdidas, sin poder volver a levantar el trofeo Larry O'Brien.

Por eso, este título representa mucho más que un campeonato: significa el final de una espera de 53 años y el regreso definitivo de New York a la élite de la NBA.

Una estadística que volvió a cumplirse

La victoria también confirmó una tendencia histórica de las Finales.

Antes de este quinto partido, los Knicks dominaban la serie por 3-1, una ventaja que casi siempre termina siendo decisiva en la NBA.

A lo largo de la historia de la competición, los equipos que llegaron a las Finales con una ventaja de 3-1 lograron consagrarse campeones en 38 de 39 oportunidades.

La única excepción ocurrió en 2016, cuando los Cleveland Cavaliers liderados por LeBron James protagonizaron una remontada histórica frente a Golden State Warriors y revirtieron la serie para ganar por 4-3.

Esta vez no hubo milagro para el equipo que estaba abajo. Los Knicks hicieron valer su ventaja, completaron la tarea y escribieron una de las páginas más emocionantes de la historia reciente de la NBA.

Después de 53 años de espera, Nueva York volvió a celebrar.