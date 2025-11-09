Superclásico: Boca gana 2-0 y agudiza la crisis de River

Boca recibe a River en La Bombonera por la 15ª fecha del Torneo Clausura, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Más allá de la rivalidad histórica, el duelo tendrá un valor extra: ambos equipos buscan meterse en la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual, por lo que el resultado puede ser decisivo en sus aspiraciones internacionales.
17:48
1' ST: ¡Gol de Boca! Miguel Merentiel marcó el 2-0 ante River
17:43
COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO
17:25
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
17:24
46' PT: ¡Gol de Boca!
17:15
38' PT: Amonestado Lautaro Di Lollo en Boca
17:14
32' PT: Cambio en River
17:13
30' PT: Preocupación en Maxi Meza
17:01
20' PT: El juego de Boca para por Leandro Paredes
16:52
13' PT: Tarjeta amarilla para Lucas Martínez Quarta
16:43
5'PT: Córner para Boca
16:32
COMENZÓ EL SUPERCLÁSICO
16:28
¡Todo listo! Boca y River ya se encuentran en el campo de juego de La Bombonera
16:27
La formación de Boca vs. River, por el Torneo Clausura
16:27
La formación de River vs. Boca, por el Torneo Clausura
Boca vs. River, por el Superclásico del Torneo Clausura: EN VIVO