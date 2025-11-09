Superclásico: Boca gana 2-0 y agudiza la crisis de River

Boca recibe a River en La Bombonera por la 15ª fecha del Torneo Clausura, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Más allá de la rivalidad histórica, el duelo tendrá un valor extra: ambos equipos buscan meterse en la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual, por lo que el resultado puede ser decisivo en sus aspiraciones internacionales.