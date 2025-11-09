En vivo Radio La Red
Superclásico: Boca gana 2-0 y agudiza la crisis de River

Boca y River se enfrentan en la Bombonera por la 15° jornada del Clausura en un partido definitorio para las aspiraciones de ambos en la tabla anual. Seguí el partido en vivo.

Foto: @RiverPlate

Foto: @BocaJrsOficial

EN VIVO

Boca recibe a River en La Bombonera por la 15ª fecha del Torneo Clausura, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Más allá de la rivalidad histórica, el duelo tendrá un valor extra: ambos equipos buscan meterse en la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual, por lo que el resultado puede ser decisivo en sus aspiraciones internacionales.

Boca vs. River, por el Superclásico del Torneo Clausura: EN VIVO

1' ST: ¡Gol de Boca! Miguel Merentiel marcó el 2-0 ante River

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Boca le gana 1-0 a River en La Bombonera.

46' PT: ¡Gol de Boca!

Exequiel Zeballos se escapó rumbo al arco de River, dejó atrás a Paulo Díaz, remató y, tras la atajada de Armani, aprovechó el rebote para definir.

38' PT: Amonestado Lautaro Di Lollo en Boca

32' PT: Cambio en River

Sale Maximiliano Meza lesionado, entra Matías Galarza Fonda.

30' PT: Preocupación en Maxi Meza

El volante cayó tomándose la rodilla izquierda y Sebastián Driussi alertó al banco de los suplentes. Entraron los médicos y se lo llevaron en camilla.

20' PT: El juego de Boca para por Leandro Paredes

El volante del Xeneize se hace cargo del ataque Xeneize y ya tiene un papel fundamental en el Superclásico.

13' PT: Tarjeta amarilla para Lucas Martínez Quarta

El futbolista de River derribó a Exequiel Zeballos y se ganó la primera amonestación del partido.

5'PT: Córner para Boca

Leandro Paredes se encargó de la ejecución del tiro de esquina.

COMENZÓ EL SUPERCLÁSICO

Boca y River ya juegan en La Bombonera.

¡Todo listo! Boca y River ya se encuentran en el campo de juego de La Bombonera

Los hinchas del Xeneize recibieron al equipo con un enorme despliegue de papeles, banderas y fuegos artificiales.

La formación de Boca vs. River, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La formación de River vs. Boca, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

