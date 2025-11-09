Superclásico en la Bombonera: Boca y River a todo o nada en el duelo del año

El técnico planea repetir casi todo el once que viene consolidando las últimas fechas, con una sola variante clave: el regreso de Leandro Paredes. El capitán, que cumplió una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, volverá al mediocampo en lugar de Tomás Belmonte, en lo que será su primer Superclásico como titular desde su retorno al club.

Por su parte, Carlos Palacios mantendrá su lugar tras ganarle la pulseada a Ander Herrera, mientras que Edinson Cavani vuelve a la lista de concentrados luego de seis partidos ausente. Sin embargo, su presencia sería más simbólica que efectiva: el uruguayo todavía arrastra una molestia en el psoas derecho y no sería arriesgado desde el arranque.

Posible formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

river-vs-boca-en-el-monumental-_862x485

River llega con presión y Gallardo ratificado

Del otro lado, el clima en River Plate es completamente diferente. El Millonario atraviesa días agitados luego de la derrota por 1-0 ante Gimnasia en el Monumental, resultado que desató la furia de los hinchas, quienes despidieron al equipo con un duro “que se vayan todos”.

A pesar del mal momento, el flamante presidente Stefano Di Carlo decidió respaldar a Marcelo Gallardo, confirmando su continuidad y renovando su contrato hasta diciembre de 2026. La dirigencia apuesta a su liderazgo para revertir el presente y recuperar la identidad futbolística que hizo grande a su ciclo.

La respuesta del plantel fue inmediata. En conferencia de prensa, Juan Fernando Quintero fue contundente:

“Estamos todos con el técnico. Este grupo no lo va a dejar solo. Sabemos que el Superclásico puede cambiar todo”.

En la tabla anual, River ocupa el tercer puesto, y necesita ganar para acortar la distancia con Boca a un solo punto y mantener vivas sus chances de meterse en la Libertadores. En el Clausura, marcha sexto en la Zona B con 21 puntos, lo que vuelve al duelo en la Bombonera una verdadera final.

El posible once de River para el Superclásico

Gallardo mantiene el misterio sobre el esquema táctico, aunque no se descarta que apueste por una línea de tres defensores para reforzar el fondo.

El DT espera por el regreso de Gonzalo Montiel, quien se recupera de un esguince, aunque Fabricio Bustos aparece como alternativa.

En la delantera, el foco está puesto en la evolución de Sebastián Driussi, que arrastra una sobrecarga muscular. Si no llega en condiciones, el juvenil Santiago Lencina ocupará su lugar junto a Maximiliano Salas.

Posible formación de River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.