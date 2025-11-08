Netflix: Ricardo Darín y el Chino Darín arrasan con el estreno de una nueva serie de 5 capítulos

La producción ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y pronto se trasladará a diversas locaciones en Europa. Con una puesta en escena visual impactante, la serie capturará la esencia y el misterio de la historia de "El Ruso", en paisajes y escenarios auténticos de los años 40.

"Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia", afirmó Borensztein.

Chino Darín Netflix 1

Ricardo Darín, el sostén creativo de la serie

Como productor ejecutivo, Ricardo Darín cumple un rol clave. Desde Kenya Films, su productora junto a su hijo, acompaña la visión de Borensztein y apuesta por un producto con identidad argentina, pero vocación universal.

El compromiso del actor trasciende lo profesional: se trata también de una búsqueda personal por seguir contando historias profundas y humanas, alejadas del entretenimiento superficial. La combinación entre su experiencia y la frescura de nuevas generaciones de actores y técnicos genera una sinergia que Netflix no ha pasado por alto.

ricardo darin y el chino

Cuántos capítulos tendrá la nueva serie de Netflix

La serie estará compuesta por cinco episodios que explorarán el viaje interior del protagonista y su lucha por sobrevivir al horror. Cada capítulo combinará drama, música y tensión, en un equilibrio narrativo que recuerda a las grandes producciones europeas.

Los primeros adelantos que trascendieron desde el set dejan entrever una puesta en escena de alto impacto visual y un tratamiento cinematográfico del relato. Netflix, por su parte, ya considera este estreno como uno de sus títulos más importantes para el próximo año.

Cuándo se estrena la serie con el Chino Darín

Aunque la fecha de lanzamiento no fue confirmada, se estima que la serie llegará al catálogo durante el próximo año. Su llegada podría coincidir con el aniversario de otros grandes estrenos latinoamericanos, reforzando la presencia de la región en el catálogo global.

Con un elenco de primer nivel, un guion profundo y una dirección ambiciosa, el proyecto promete ser mucho más que una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial: será una reflexión sobre la memoria, el arte y la resistencia, contada desde la mirada argentina.