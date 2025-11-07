Superclásico en La Bombonera: cómo será el mega operativo de seguridad y cuáles son los detalles

river-boca-jpg Boca recibe a River por la fecha 15 del Torneo Clausura desde las 16.30.

Una de las principales novedades del operativo será el control de deudores alimentarios morosos, una medida coordinada entre los ministerios de Justicia y Seguridad. Todos los hinchas deberán presentar su DNI, y si el documento figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), se impedirá el ingreso al estadio hasta que la persona regularice su situación judicial.

Boca vs River: datos del Superclásico

Estadio: La Bombonera

Hora de inicio: 16:30

TV: TNT Sports y ESPN Premium

Posible formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes y Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Posible formación de River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Enzo Pérez y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Maxi Meza.