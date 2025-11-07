Superclásico en La Bombonera: cómo será el mega operativo de seguridad y cuáles son los detalles
Boca recibe a River el domingo por la fecha 15 del Torneo Clausura desde las 16.30. Más de 1.000 efectivos buscarán garantizar la paz dentro y fuera del estadio.
Cómo será el mega operativo de seguridad y cuáles son los detalles.
Con miras a una nueva edición del Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo en La Bombonera, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un operativo especial con más de 1.000 efectivos policiales para garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio.
El encuentro se jugará este domingo a las 16:30, con arbitraje de Nicolás Ramírez, y contará con un amplio despliegue que incluirá policías de la Ciudad, agentes de tránsito, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), fiscalizadores de Espacio Público y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Todo el operativo funcionará bajo el programa Tribuna Segura, que busca detectar personas con derecho de admisión o causas judiciales pendientes.
Desde las primeras horas del día, se desplegarán tres anillos de seguridad alrededor del estadio. Las puertas se abrirán a las 12:30, por lo que las autoridades recomendaron llegar con anticipación para evitar demoras en los accesos.
Habrá controles estrictos para impedir la venta ambulante, el accionar de “trapitos” y el ingreso de pirotecnia o elementos prohibidos, además de cacheos y sectores exclusivos para grupos familiares.
Una de las principales novedades del operativo será el control de deudores alimentarios morosos, una medida coordinada entre los ministerios de Justicia y Seguridad. Todos los hinchas deberán presentar su DNI, y si el documento figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), se impedirá el ingreso al estadio hasta que la persona regularice su situación judicial.
Boca vs River: datos del Superclásico
Estadio: La Bombonera
Hora de inicio: 16:30
TV: TNT Sports y ESPN Premium
Posible formación de Boca:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes y Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.
Posible formación de River:
Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Enzo Pérez y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Maxi Meza.