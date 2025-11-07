Alerta y preocupación por el pedido de Amancio a Mauro Icardi

“No es un simple ‘no me tires’. Es una expresión de miedo, de incomodidad ante una acción repetida que no disfruta”, explicó una psicóloga infantil consultada por medios locales. “A veces lo que parece un juego puede ser vivido como algo violento por el niño, sobre todo si hay una diferencia grande de fuerza o si hay antecedentes familiares complejos”, agregó.
El video llega en medio de un contexto familiar delicado. Vale recordar que Andrés Nara, padre de Wanda, había denunciado públicamente que Icardi les pegaba a sus tres nietos, los hijos de Wanda Nara y Maxi López. Incluso, trascendió que el colegio de los chicos habría hecho una denuncia formal al respecto.
Por otro lado, Benjamín Vicuña, padre biológico de Amancio, lleva casi dos meses sin ver a sus hijos: “No los veo hace más de cuarenta y tantos días. Fue una decisión muy drástica. Yo no lo decidí, pero lo acepté”, confesó.
Y añadió: “Voy a tomarme vacaciones con todos mis hijos, así que estoy ilusionado. Me estoy organizando para tener vacaciones, laburar y proyectar. Nos vamos a ir a Uruguay.”