En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
China Suárez
Amancio Vicuña
Atención

Alerta y preocupación por el pedido de Amancio a Mauro Icardi

Alerta total: el pedido de Amancio Vicuña a Mauro Icardi que preocupó a todos

Alerta y preocupación por el pedido de Amancio a Mauro Icardi

Una historia que parecía tierna terminó encendiendo las alarmas. Todo comenzó cuando, la China Suárez compartió en su cuenta de Instagram un video donde se lo ve a Mauro Icardi jugando al fútbol con Amancio, su hijo menor con Benjamín Vicuña. Lo que comenzó como una escena de ternura entre risas y abrazos, terminó generando una ola de preocupación por una frase del pequeño que no pasó desapercibida.

Leé también Bomba total: el anuncio de La China Suárez y Mauro Icardi que hará explotar a Wanda Nara
Bomba total: el anuncio de La China Suárez y Mauro Icardi que hará explotar a Wanda Nara

En las imágenes, Icardi y el niño se divierten jugando a la pelota en el jardín de una casa. El futbolista patea al arco, mete el gol, y festeja con el niño. Lo alza para festejar, pero en ese momento se lo escucha al pequeño decir con voz temerosa: “¡No me tires!”

El pedido, breve pero claro, activó una ola de comentarios y preocupación en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron que se trataba de un juego habitual de Icardi —alzarlo y lanzarlo por el aire—, pero otros señalaron que la frase del niño podría esconder algo más.

Aunque el video fue publicado con tono de diversión, varios especialistas en infancias reaccionaron al instante y remarcaron la importancia de prestar atención a las palabras del niño.

“No es un simple ‘no me tires’. Es una expresión de miedo, de incomodidad ante una acción repetida que no disfruta”, explicó una psicóloga infantil consultada por medios locales. “A veces lo que parece un juego puede ser vivido como algo violento por el niño, sobre todo si hay una diferencia grande de fuerza o si hay antecedentes familiares complejos”, agregó.

El video llega en medio de un contexto familiar delicado. Vale recordar que Andrés Nara, padre de Wanda, había denunciado públicamente que Icardi les pegaba a sus tres nietos, los hijos de Wanda Nara y Maxi López. Incluso, trascendió que el colegio de los chicos habría hecho una denuncia formal al respecto.

Por otro lado, Benjamín Vicuña, padre biológico de Amancio, lleva casi dos meses sin ver a sus hijos: “No los veo hace más de cuarenta y tantos días. Fue una decisión muy drástica. Yo no lo decidí, pero lo acepté”, confesó.

Y añadió: “Voy a tomarme vacaciones con todos mis hijos, así que estoy ilusionado. Me estoy organizando para tener vacaciones, laburar y proyectar. Nos vamos a ir a Uruguay.”

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
China Suárez Amancio Vicuña Mauro Icardi
Notas relacionadas
La foto de Franco Colapinto a caballo con la indirecta más punzante para la China Suárez
Yanina Latorre reveló el supuesto plan secreto de la China Suárez con Mauro Icardi: "Ella quiere..."
El comentario hot de Mauro Icardi a la China Suárez que encendió las redes

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar