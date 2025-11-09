Superclásico caliente: el tanto de Zeballos que Boca celebró y River protestó con todo

¿Por qué reclamó River tras el gol?

Inmediatamente después del tanto, los jugadores de River rodearon al árbitro Nicolás Ramírez para protestar por una presunta infracción de Giménez sobre Díaz en la jugada previa. Según los futbolistas del Millonario, el atacante de Boca habría desplazado con el cuerpo al defensor chileno antes de que la pelota le quedara a Zeballos.

Pese a los reclamos, el árbitro mantuvo su decisión y convalidó el gol. Desde el VAR tampoco advirtieron falta clara, por lo que el tanto fue válido.

Más allá de la polémica, el conjunto de Claudio Úbeda aprovechó su única ocasión clara para irse al descanso arriba en el marcador. En números, el primer tiempo mostró equilibrio: tres remates por lado, posesión dividida y una leve superioridad de Boca en la intensidad del mediocampo.