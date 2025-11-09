En vivo Radio La Red
Superclásico caliente: el tanto de Zeballos que Boca celebró y River protestó con todo

El delantero santiagueño aprovechó un error en la defensa de River y marcó el 1-0 para Boca antes del descanso. La jugada generó una fuerte protesta de los futbolistas del Millonario, pero el árbitro Nicolás Ramírez convalidó el tanto.

En un primer tiempo cerrado, friccionado y con pocas llegadas, Boca encontró la ventaja en el momento justo. Cuando el reloj ya marcaba tiempo de descuento, Exequiel “Changuito” Zeballos aprovechó un error de cálculo de Paulo Díaz, definió ante Franco Armani y puso el 1-0 para el equipo de Claudio Úbeda, en un Superclásico clave por la clasificación a las copas internacionales.

El arranque del partido había sido parejo. Ambos equipos mostraron solidez en defensa y se repartieron la posesión (50% para cada lado), sin lograr profundizar demasiado. Los arqueros apenas intervinieron y los intentos desde media distancia no inquietaron. Pero cuando todo indicaba que el primer tiempo terminaría sin emociones, Boca encontró el camino al gol.

Cómo fue la jugada del gol de Zeballos

La acción nació en campo propio. Agustín Marchesín jugó corto con Leandro Paredes, que enseguida abrió el juego hacia Ayrton Costa. El lateral izquierdo lanzó un pelotazo largo que buscaba a Milton Giménez. En el duelo aéreo con Paulo Díaz, el delantero xeneize logró incomodar al defensor chileno, que no llegó a despejar con claridad y dejó la pelota viva en tres cuartos de cancha.

Zeballos, atento y rápido, se filtró al vacío y enfrentó mano a mano a Lautaro Rivero. Con su característica velocidad, se perfiló para rematar con la derecha y sacó un disparo potente que Armani logró rechazar parcialmente. El rebote, sin embargo, quedó servido frente al santiagueño, que no perdonó: empujó la pelota al gol y desató el festejo de todo el estadio.

¿Por qué reclamó River tras el gol?

Inmediatamente después del tanto, los jugadores de River rodearon al árbitro Nicolás Ramírez para protestar por una presunta infracción de Giménez sobre Díaz en la jugada previa. Según los futbolistas del Millonario, el atacante de Boca habría desplazado con el cuerpo al defensor chileno antes de que la pelota le quedara a Zeballos.

Pese a los reclamos, el árbitro mantuvo su decisión y convalidó el gol. Desde el VAR tampoco advirtieron falta clara, por lo que el tanto fue válido.

Más allá de la polémica, el conjunto de Claudio Úbeda aprovechó su única ocasión clara para irse al descanso arriba en el marcador. En números, el primer tiempo mostró equilibrio: tres remates por lado, posesión dividida y una leve superioridad de Boca en la intensidad del mediocampo.

