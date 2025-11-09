En vivo Radio La Red
La fuerte advertencia del astrólogo de Boca a Gallardo en la previa del Superclásico: "Firmó con..."

A horas del Boca-River en La Bombonera, Giorgio Armas, astrólogo identificado con el Xeneize, compartió sus vaticinios sobre el partido y le hizo una fuerte advertencia a Marcelo Gallardo.

A pocos días del Superclásico entre Boca y River, el astrólogo xeneize Giorgio Armas volvió a aparecer en escena con sus predicciones. Reconocido por anticipar resultados favorables al equipo azul y oro, el especialista dialogó con medios partidarios y dejó declaraciones que generaron revuelo tanto en La Ribera como en Núñez.

image

Según Armas, el partido del domingo en La Bombonera tendrá un desarrollo “muy emocional”, aunque el panorama astral inclina la balanza a favor de Boca. “Antes de los 30 minutos veo una alegría, un impulso fuerte, y al final del partido a la gente tranquila, con esperanza. Hay una energía poderosa en Marte que favorece al equipo local”, aseguró.

Qué predijo Giorgio Armas sobre el Superclásico entre Boca y River

El astrólogo considera que el Xeneize contará con una energía dominante durante el primer tiempo, mientras que River podría equilibrar las acciones en el complemento. “Puede ser una lesión o expulsión en Boca que cambie el desarrollo. Ahí River puede emparejar un poco las cosas”, explicó, aunque insistió en que la vibración general del encuentro será favorable para el conjunto local.

Armas incluso se animó a arriesgar un resultado, haciendo hincapié en la influencia del número dos. “Boca gana con dos goles, o en el peor caso, empata”, sentenció, manteniendo su habitual optimismo en torno al desempeño del equipo azul y oro.

Por qué el astrólogo de Boca cree que Gallardo atraviesa un momento difícil en River

Más allá del Superclásico, Armas se refirió al presente de Marcelo Gallardo, quien atraviesa su segundo ciclo como entrenador de River. “No tendrá el brillo del primero”, aseguró, y atribuyó parte de las dificultades actuales a un factor astrológico puntual: “Gallardo firmó con Mercurio Retrógrado, eso lo está golpeando. Veo un año de altibajos y mucha tensión emocional”.

En esa línea, el astrólogo sostuvo que, aunque el flamante presidente Stefano Di Carlo traerá una energía más favorable al club, no será una temporada consagratoria para el Millonario. “Va a sumar en positivo, puede ganar un título local, pero no veo que sea una Libertadores”, remarcó.

Qué lugar ocupa Giorgio Armas dentro del mundo Boca

Armas, que asesora al club desde 2022 y mantiene contacto frecuente con Claudio Úbeda, reafirmó su confianza en el equipo de la Ribera. “Hay algo especial en la energía de este partido. Boca va a dejar una buena imagen”, dijo, aunque advirtió que no será un cruce sencillo: “El Superclásico no será cómodo, pero el resultado final le devolverá esperanza a la gente”.

Con el duelo más esperado del fútbol argentino en el horizonte, sus palabras suman un nuevo condimento a la previa: una mezcla de astrología, mística y fútbol que, como cada vez que Boca y River se enfrentan, promete no pasar inadvertida.

