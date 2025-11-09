La fuerte advertencia del astrólogo de Boca a Gallardo en la previa del Superclásico: "Firmó con..."

Por qué el astrólogo de Boca cree que Gallardo atraviesa un momento difícil en River

Más allá del Superclásico, Armas se refirió al presente de Marcelo Gallardo, quien atraviesa su segundo ciclo como entrenador de River. “No tendrá el brillo del primero”, aseguró, y atribuyó parte de las dificultades actuales a un factor astrológico puntual: “Gallardo firmó con Mercurio Retrógrado, eso lo está golpeando. Veo un año de altibajos y mucha tensión emocional”.

En esa línea, el astrólogo sostuvo que, aunque el flamante presidente Stefano Di Carlo traerá una energía más favorable al club, no será una temporada consagratoria para el Millonario. “Va a sumar en positivo, puede ganar un título local, pero no veo que sea una Libertadores”, remarcó.

Qué lugar ocupa Giorgio Armas dentro del mundo Boca

Armas, que asesora al club desde 2022 y mantiene contacto frecuente con Claudio Úbeda, reafirmó su confianza en el equipo de la Ribera. “Hay algo especial en la energía de este partido. Boca va a dejar una buena imagen”, dijo, aunque advirtió que no será un cruce sencillo: “El Superclásico no será cómodo, pero el resultado final le devolverá esperanza a la gente”.

Con el duelo más esperado del fútbol argentino en el horizonte, sus palabras suman un nuevo condimento a la previa: una mezcla de astrología, mística y fútbol que, como cada vez que Boca y River se enfrentan, promete no pasar inadvertida.