La confirmación más triste del hijo del jubilado perdido en Chubut: "nunca..."

“Papá conocía la zona. Sabía que era peligrosa. Él nunca hubiese entrado ahí. Eso lo descartamos desde el primer momento”, dijo Gabriela Kreder, hija del hombre desaparecido, en diálogo con Cadena 3.

Mientras las autoridades sostienen que el matrimonio podría haberse desorientado, la familia insiste en que alguien más podría estar involucrado. “La primera hipótesis que descartamos es que él haya llegado voluntariamente manejando la camioneta hasta ese lugar. Eso no pasó. Eso lo sabemos nosotras”, afirmó con contundencia.

Además, reveló un detalle clave: “Las cámaras están, pero no se visualizan las personas que van adentro ni se puede asegurar que sean ellos”. Este punto encendió todas las alarmas. Si no hay certeza de que fueran Pedro y Juana en el vehículo, ¿quién lo manejaba realmente?

Imágenes difundidas muestran el cañadón donde fue hallado el vehículo, completamente atorado entre el barro y las piedras. Las condiciones son tan extremas que solo un conductor con vehículo 4x4 y experiencia en la zona podría llegar ahí sin riesgo de accidente.

“Es un área muy complicada, con cortes naturales, barrancos y zonas pantanosas. No tiene sentido que hayan ido hasta ahí por voluntad propia”, explicó un rescatista local.

La búsqueda continúa con brigadas de Trelew, bomberos voluntarios y equipos especializados llegados desde Río Gallegos. Los perros entrenados recorren la zona día y noche, aunque las condiciones climáticas y la falta de nuevas pistas dificultan cada jornada.

“No vamos a abandonar esa búsqueda de ninguna manera hasta que encontremos una respuesta a esto que realmente es inexplicable”, expresó Gabriela, con la voz quebrada.