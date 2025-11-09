El emotivo gesto de Williams con Franco Colapinto tras su confirmación en Alpine para 2026

image

El gesto fue muy bien recibido por los fanáticos argentinos, que inundaron la publicación con comentarios llenos de cariño y gratitud. Entre las respuestas más destacadas se leyeron frases como: “Donde todo comenzó”, “Gracias a ustedes, familia Williams” o “Los amamos, gracias por darle la oportunidad a nuestro 43”.

La publicación se viralizó rápidamente y volvió a poner en escena el lazo entre Colapinto y la escudería británica, que lo formó durante sus primeros meses en la F1.

Cuándo y cómo fue el paso de Franco Colapinto por Williams

Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 con Williams durante el Gran Premio de Monza 2024, luego de haber sido promovido desde su programa de jóvenes talentos. El piloto de Pilar participó en nueve carreras con el monoplaza azul hasta el final de aquella temporada.

Durante ese periodo, logró sumar cinco puntos y dejó una buena impresión dentro del equipo, especialmente en las primeras fechas. Su rendimiento, combinado con su madurez y carisma fuera de la pista, le permitió ganarse rápidamente el apoyo del público y del paddock.

Sin embargo, con la llegada de Carlos Sainz al equipo, la estructura británica completó su dupla y Colapinto recibió una oferta de Alpine, que vio en él un proyecto de desarrollo a largo plazo. En 2025 se incorporó oficialmente a la escudería francesa, y recientemente fue confirmado para continuar también en 2026, consolidando así su futuro dentro de la categoría más importante del automovilismo.