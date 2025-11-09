El emotivo gesto de Williams con Franco Colapinto tras su confirmación en Alpine para 2026
En la previa del Gran Premio de Brasil, la escudería británica tuvo un gran gesto con Franco Colapinto que fue confirmado en Alpine para la temporada 2026 de la F1.
La noticia de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine para la temporada 2026 generó repercusión inmediata en todo el ambiente del automovilismo. Sin embargo, uno de los saludos más destacados llegó desde un lugar especial: Williams, la escudería donde el piloto argentino dio sus primeros pasos en la Máxima.
En la previa del Gran Premio de Brasil, el equipo británico compartió un mensaje en redes sociales celebrando la confirmación de Colapinto y recordando el vínculo que los unió durante su primera etapa en la categoría.
Qué publicó Williams tras el anuncio de Alpine
A través de sus cuentas oficiales, Williams Racing posteó una imagen de Colapinto junto al español Carlos Sainz, quien actualmente integra el equipo. En la publicación, el mensaje fue claro y afectuoso:
“Felicidades, Franco. Looking forward to more battles on track in 2026” (“Felicitaciones, Franco. Esperando con ansias más batallas en pista en 2026”).
El gesto fue muy bien recibido por los fanáticos argentinos, que inundaron la publicación con comentarios llenos de cariño y gratitud. Entre las respuestas más destacadas se leyeron frases como: “Donde todo comenzó”, “Gracias a ustedes, familia Williams” o “Los amamos, gracias por darle la oportunidad a nuestro 43”.
La publicación se viralizó rápidamente y volvió a poner en escena el lazo entre Colapinto y la escudería británica, que lo formó durante sus primeros meses en la F1.
Cuándo y cómo fue el paso de Franco Colapinto por Williams
Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 con Williams durante el Gran Premio de Monza 2024, luego de haber sido promovido desde su programa de jóvenes talentos. El piloto de Pilar participó en nueve carreras con el monoplaza azul hasta el final de aquella temporada.
Durante ese periodo, logró sumar cinco puntos y dejó una buena impresión dentro del equipo, especialmente en las primeras fechas. Su rendimiento, combinado con su madurez y carisma fuera de la pista, le permitió ganarse rápidamente el apoyo del público y del paddock.
Sin embargo, con la llegada de Carlos Sainz al equipo, la estructura británica completó su dupla y Colapinto recibió una oferta de Alpine, que vio en él un proyecto de desarrollo a largo plazo. En 2025 se incorporó oficialmente a la escudería francesa, y recientemente fue confirmado para continuar también en 2026, consolidando así su futuro dentro de la categoría más importante del automovilismo.