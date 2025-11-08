Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie española y apenas tiene 6 capítulos

Cuándo se estrena El cuco de cristal en Netflix

Netflix ha desvelado hoy la fecha de estreno y las primeras imágenes de El cuco de cristal, la nueva serie protagonizada por Catalina Sopelana (El jardinero, El vecino), Alex García (Sagrada familia, El inmortal), Itziar Ituño (Berlín, La casa de papel), Iván Massagué (El hoyo), Alfons Nieto (El cuerpo en llamas, Élite) y Tomás del Estal (Clanes) que llegará el 14 de noviembre a Netflix.

El cuco de cristal Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix

Cuántos capítulos tendrá El cuco de cristal en Netflix

Esta nueva serie de seis episodios producida por Atípica Films, está basada en el bestseller del escritor español Javier Castillo, con 2.500.000 de ejemplares vendidos y publicado por Suma (Penguin Random House). Jesús Mesas y Javier Andrés Roig (La chica de nieve, Estoy vivo) son los encargados de esta adaptación a la pantalla que dirigen Laura Alvea (Ánimas) y Juan Miguel del Castillo (La novia gitana).

Atípica Films (La chica de nieve, Las de la última fila, Modelo 77, Diecisiete, La isla mínima, El hombre de las mil caras, Primos, Grupo 7) es una productora audiovisual independiente especializada en cine y televisión. Hasta la fecha, sus producciones acumulan 181 premios nacionales, entre ellos 31 Premios Goya y 77 premios internacionales.

El cuco de cristal Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix

El elenco de El cuco de cristal, la serie

Catalina Sopelana

Álex García

Itziar Ituño

Iván Massagué

Tomás del Estal

Alfons Nieto

El cuco de cristal reveló sus primeras imágenes

Las primeras imágenes oficiales compartidas por Netflix muestran una estética cuidada, con tonos fríos, paisajes rurales y una atmósfera cargada de simbolismo. Los seguidores del autor han inundado las redes con comentarios de entusiasmo y teorías sobre cómo se desarrollará la historia. El adelanto presenta un primer vistazo al tono emocional y al misterio central de la trama.

El cuco de cristal Netflix 4

Furor por las series españolas en Netflix

Más allá del misterio, El cuco de cristal representa una apuesta de Netflix por historias españolas con proyección internacional, donde los elementos del thriller se combinan con una profunda carga emocional. El éxito de La chica de nieve demostró que hay un público global deseoso de este tipo de relatos, y la nueva serie podría repetir o incluso superar aquel fenómeno.

Clara Merlo no solo será el centro de una investigación, sino el reflejo de una generación que busca sentido en lo inexplicable. Y en esa búsqueda, cada latido cuenta.

Tráiler de El cuco de cristal en Netflix