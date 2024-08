cavaniboca2.jpg

El cuerpo técnico, encabezado por Diego Martínez, tomó la difícil decisión de no arriesgar al Matador y directamente lo descartó para el viaje a Brasil. Cavani, quien no había sido parte del triunfo 3-2 ante San Lorenzo el pasado domingo con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al choque contra Cruzeiro, finalmente no podrá ser de la partida. Su baja representa un duro golpe para el equipo, que dependía de su experiencia y olfato goleador en un encuentro tan importante.