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El curioso apodo que le pusieron a Santiago Ascacibar por su impresionante racha goleadora en Boca

A puro gol, este mediocampista de Boca, Santiago Ascacíbar, se ganó un insólito apodo entre sus compañeros. ¿Cómo le dicen?

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Santiago Ascacibar

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El presente futbolístico de Boca Juniors atraviesa una etapa de renovación y optimismo, sostenido en gran parte por rendimientos individuales altísimos. Entre las figuras que se erigen como pilares del equipo se destaca Santiago Ascacibar, quien logró meterse a todos los hinchas en el bolsillo gracias a una endiablada racha goleadora de cuatro partidos consecutivos aportando al marcador.

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Su tremenda efectividad de cara al arco rival, sumada a su característica cabellera rubia con una colita para el pelo, provocó que puertas adentro del plantel sus propios compañeros lo rebautizaran con un nuevo apodo: "Haaland", en clara alusión al temible goleador noruego del Manchester City. Si bien no trascendió con exactitud cuál de los futbolistas fue el ideólogo del sobrenombre, en las últimas horas se filtró un video desde el Boca Predio donde se escucha con claridad cómo lo llaman de esa manera tras marcar un tanto en un ejercicio reducido.

Cómo fue la racha goleadora que desató el apodo en el plantel xeneize

La irrupción goleadora del mediocampista central sirvió como un auténtico bálsamo para un equipo que, en distintos tramos, sufría la falta de eficacia en el área rival. A base de pisar el área con autoridad y llegar desde atrás, el Ruso se transformó en una pieza clave gracias a sus cuatro tantos al hilo, todos determinantes para abrir o igualar los encuentros:

La impresionante racha goleadora del mediocampista comenzó en Rosario, donde abrió el marcador de cabeza para firmar el 1-0 frente a Newell's. Apenas tres días más tarde, hizo valer la "ley del ex" ante Estudiantes con una definición de derecha, y tras otro breve intervalo volvió a festejar frente a Vélez, esta vez de zurda, ratificando su versatilidad para convertir con ambas piernas. La frutilla del postre llegó en el Ducó frente a Recoleta, cuando conectó una gran volea asistida por Sebastián Villa para decretar el empate transitorio que inició la remontada del Xeneize.

Qué récords persigue el mediocampista en el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena

Inamovible en la estructura táctica de la mitad de la cancha, el volante se consolidó como el máximo goleador en el ciclo de Rodolfo Arruabarrena, además de compartir con Miguel Merentiel el cetro de máximo anotador de Boca en lo que va del año, con un total de siete gritos.

Su momento de forma es tan extraordinario que este fin de semana, en caso de convertir frente a Platense, grabará un nuevo récord en la historia del club. Se meterá en los libros como el futbolista no delantero con más goles consecutivos con la camiseta azul y oro, igualando un registro histórico que hasta el momento ostentaba en solitario Miguel Ángel Bordón, quien había hilvanado cuatro tantos al hilo en el Torneo Metropolitano de 1979.

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