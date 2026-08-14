El curioso apodo que le pusieron a Santiago Ascacibar por su impresionante racha goleadora en Boca

Qué récords persigue el mediocampista en el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena

Inamovible en la estructura táctica de la mitad de la cancha, el volante se consolidó como el máximo goleador en el ciclo de Rodolfo Arruabarrena, además de compartir con Miguel Merentiel el cetro de máximo anotador de Boca en lo que va del año, con un total de siete gritos.

Su momento de forma es tan extraordinario que este fin de semana, en caso de convertir frente a Platense, grabará un nuevo récord en la historia del club. Se meterá en los libros como el futbolista no delantero con más goles consecutivos con la camiseta azul y oro, igualando un registro histórico que hasta el momento ostentaba en solitario Miguel Ángel Bordón, quien había hilvanado cuatro tantos al hilo en el Torneo Metropolitano de 1979.