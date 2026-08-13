En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Leandro Paredes
Boca
¿SE QUEDA O SE VA?

Leandro Paredes recibió un sondeo del Milan: la decisión del capitán

Leandro Paredes, capitán e idolo de Boca, recibió un sondeo del Milan y ya tomó una determinación. Los detalles.

Banner Seguinos en google DESK
Leandro Paredes. 

Leandro Paredes. 

En una muestra contundente de su arraigo institucional y del liderazgo que ejerce dentro del plantel, Leandro Paredes desestimó un importante sondeo proveniente del fútbol europeo. El mediocampista recibió un llamado directo por parte de gente del Milan, pero su respuesta fue terminante: decidió rechazar la propuesta para continuar su carrera en Boca.

Leé también "Es mi rueda de auxilio": el tremendo elogio de Leandro Paredes para un juvenil de Boca tras el triunfo ante Estudiantes
Leandro Paredes. 

Los rumores sobre el interés del gigante italiano habían encendido las alarmas en el mundo xeneize durante los últimos días, al punto de que el propio entorno del jugador aguardaba por una propuesta formal. Sin embargo, la oferta ni siquiera llegó a materializarse, ya que el campeón del mundo frenó las gestiones de inmediato al manifestar que se encuentra en el lugar donde desea estar.

Cómo fue el contacto entre el Milan y el capitán de Boca

Representantes del club italiano se comunicaron directamente con Paredes para expresarle su interés y tantear la posibilidad de presentar una oferta formal a la dirigencia xeneize con el objetivo de adquirir su ficha en el actual mercado de pases europeo, que continúa abierto.

No obstante, el capitán agradeció el llamado pero pidió que no avanzaran en ninguna negociación con la institución de La Ribera, cerrándole la puerta a cualquier intento de salida. Su postura fue tajante: priorizó su proyecto deportivo y su felicidad en el club de sus amores por encima de los cantos de sirena del Viejo Continente.

Por qué Leandro Paredes decidió rechazar la oferta y continuar en el Xeneize

Desde su regreso a Boca a mediados de 2025, tras su etapa en la Roma, Paredes se transformó en la figura absoluta y el máximo referente del equipo. A sus 32 años, y tras ratificar su vigencia internacional en la reciente Copa del Mundo, el mediocampista mantiene intacto el nivel que lo llevó a consolidarse en la élite.

Con un vínculo contractual firmado hasta fines de 2028, el volante central regresó al país para cumplir un sueño personal, se encuentra muy a gusto y atraviesa un gran momento futbolístico. Incluso, su continuidad en el fútbol argentino demostró no restarle terreno en la Selección Argentina. Ahora, con el futuro despejado y la firme decisión de quedarse, Paredes continuará enfocado en sus grandes metas con la camiseta azul y oro: salir campeón y consolidar su estatus de ídolo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Leandro Paredes Boca Milan
Notas relacionadas
Alarma en Boca por Leandro Paredes: aseguran que un gigante europeo prepara una millonaria oferta
Leandro Paredes anunció que viajará con otros jugadores de la Selección para acompañar a Messi en Rosario
Cuti Romero jugará en el Atlético de Madrid: cuánto pagará el equipo de Simeone

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar