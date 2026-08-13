Leandro Paredes recibió un sondeo del Milan: la decisión del capitán

Por qué Leandro Paredes decidió rechazar la oferta y continuar en el Xeneize

Desde su regreso a Boca a mediados de 2025, tras su etapa en la Roma, Paredes se transformó en la figura absoluta y el máximo referente del equipo. A sus 32 años, y tras ratificar su vigencia internacional en la reciente Copa del Mundo, el mediocampista mantiene intacto el nivel que lo llevó a consolidarse en la élite.

Con un vínculo contractual firmado hasta fines de 2028, el volante central regresó al país para cumplir un sueño personal, se encuentra muy a gusto y atraviesa un gran momento futbolístico. Incluso, su continuidad en el fútbol argentino demostró no restarle terreno en la Selección Argentina. Ahora, con el futuro despejado y la firme decisión de quedarse, Paredes continuará enfocado en sus grandes metas con la camiseta azul y oro: salir campeón y consolidar su estatus de ídolo.