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¿Se queda o se va? La contundente decisión del Cholo Simeone con Julián Álvarez a días del comienzo de LaLiga

En la previa del arranque de LaLiga, el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid generó tensión por su deseo de ir al Barcelona. Los detalles.

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¿Se queda o se va? La contundente decisión del Cholo Simeone con Julián Álvarez a días del comienzo de LaLiga

El clima en la previa del debut oficial del Atlético de Madrid quedó envuelto en turbulencias a raíz de la situación de Julián Álvarez. El delantero argentino no formó parte de la delegación que viajó para disputar el amistoso ante el Olympique de Marsella, y su ausencia rápidamente desató especulaciones que trascendieron la órbita estrictamente física.

Leé también "La postura del club es...": el contundente mensaje del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez
Foto: Reuters 

Si bien desde la institución colchonera atribuyen la marginación a un plan específico de puesta a punto, tras haberse reincorporado al plantel con apenas cinco días de entrenamientos después del descanso posterior al Mundial, lo cierto es que su continuidad quedó en el centro de la escena. Según trascendió, el cordobés le habría manifestado a Diego Simeone que no tiene ganas de seguir vistiendo la camiseta rojiblanca, lo que motivó a su entorno a solicitar una reunión inmediata con el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín para intentar destrabar una salida.

Qué hay detrás de la ausencia del delantero y cuál es su situación en el club

La ausencia del atacante en el amistoso en territorio francés no fue un caso aislado: junto a él tampoco fueron citados Álex Baena, Marcos Llorente y Juan Musso —quienes también regresaron esta semana—, mientras que Alexander Sorloth se ausentó por una dolencia muscular. No obstante, el caso del ex-River generó una atención especial por el trasfondo contractual y sus intenciones de cambiar de rumbo.

El deseo del delantero de fichar por el Barcelona seguiría firme, aunque en el horizonte también asoma el interés del Arsenal inglés. Pese a esto, la postura dirigencial es inflexible: fuentes de la institución insisten en que el jugador no será vendido al club catalán y que Gil Marín ya dejó en claro que no aceptarán ofertas, amparándose en un vínculo contractual vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Estará disponible Julián Álvarez para el debut del Atlético de Madrid en LaLiga

En el plano estrictamente deportivo, el Cholo Simeone considera al cordobés como una pieza central de su ataque y pretende contar con él. En lo físico, su presencia en el estreno liguero no está descartada, ya que el Colchonero se prepara para debutar en el torneo el próximo miércoles ante el Málaga en el estadio Metropolitano.

Sin embargo, el panorama emocional representa un desafío complejo para el cuerpo técnico. Con el jugador afectado por la incertidumbre y sin sentirse con la fuerza mental suficiente para continuar, el Cholo Simeone deberá resolver en los próximos días si lo incluye en la convocatoria para el estreno o si la tensión por su futuro vuelve a dejarlo al margen mientras el mercado de pases continúa su curso.

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