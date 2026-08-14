¿Se queda o se va? La contundente decisión del Cholo Simeone con Julián Álvarez a días del comienzo de LaLiga

Estará disponible Julián Álvarez para el debut del Atlético de Madrid en LaLiga

En el plano estrictamente deportivo, el Cholo Simeone considera al cordobés como una pieza central de su ataque y pretende contar con él. En lo físico, su presencia en el estreno liguero no está descartada, ya que el Colchonero se prepara para debutar en el torneo el próximo miércoles ante el Málaga en el estadio Metropolitano.

Sin embargo, el panorama emocional representa un desafío complejo para el cuerpo técnico. Con el jugador afectado por la incertidumbre y sin sentirse con la fuerza mental suficiente para continuar, el Cholo Simeone deberá resolver en los próximos días si lo incluye en la convocatoria para el estreno o si la tensión por su futuro vuelve a dejarlo al margen mientras el mercado de pases continúa su curso.