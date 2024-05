El DESGARRADOR relato la denunciante de los jugadores de Vélez: "Después de violarme..."

El dramático suceso comenzó cuando Sosa la contactó a través de Instagram, a través de un mensaje privado. "Sos vos, te encontré", escribió el arquero, luego de haberla visto entre los periodistas durante la llegada del micro de Vélez al estadio de Atlético Tucumán. El arquero la invitó a tomar algo al hotel donde los jugadores estaban concentrados.

La denunciante le aclaró a Sosa que "solo iría si no se desubicaban sus compañeros" y, además, "se inventó un novio para que no pensaran que estaba soltera". En la habitación, "Luli" primero se encontró con el uruguayo y, después, se sumaron Abel Osorio, Braian Cufré y José Florentín. "Para mí es lo más normal del mundo verlos moverse en grupo, o reunidos una concentración en los hoteles", aclaró la víctima.

"Charlaron un rato y comenzaron a tomar alcohol. La noche continuó entre anécdotas, cerveza y fernet servido en un termo blanco", envase del que Luli está segura que "tenía alguna sustancia química que la dejó indefensa y sin resistencias". Además, según le aclaró a TN, "solo ella y Sosa habían tomado. El resto fingía, pero luego bebían cerveza".

La víctima comenzó a sentir "que el suelo se movía y todo le daba vueltas". Inmediatamente, intentó pedirle ayuda a Sosa, pero el arquero "ya estaba desplomado en la cama, o al menos eso parecía". Después, relató "una brutal violación en grupo. La joven pidiendo ayuda mientras Florentín y Cufré se aprovechaban de su estado de indefensión para abusar de ella en simultáneo". La mujer aseguró que Cufré la tomó por los pelos y la obligó a practicarle sexo oral mientras Florentín la violaba por detrás.

Continuando su desgarrador relato, la mujer declaró: "Después de que me violaran, Florentín y Cufré se vistieron y se fueron a jugar al casino. Quedé tirada en la cama sin entender bien qué estaba pasando. Comencé a sangrar. Como pude me arrastré al baño para limpiarme. Regresé y me volví a tirar porque seguía mareada y no encontraba mi ropa. Allí advertí que Sosa seguía o parecía estar dormido y Osorio jugaba a la play como si nada hubiera pasado. Empiezo a reprocharle lo que me habían hecho sus amigos y cómo no intercedió para evitar que me violaran. De repente, cuando pensé que lo peor ya había pasado, Osorio saltó de una cama a la otra y comenzó a violarme él también".

Esta grave denuncia llevó a que Florentín, Cufré y Osorio estén bajo arresto domiciliario en Tucumán, mientras que Sosa, señalado como partícipe secundario, esperará el juicio en libertad.