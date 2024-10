El dolor y la autocrítica de Gallardo tras la eliminación de River: "No me voy a quitar ninguna responsabilidad"

Consultado sobre los factores que inclinaron la serie a favor de Mineiro, Gallardo fue contundente: "En el desarrollo Mineiro no fue mucho más que nosotros, sí pegó en los momentos justos, sí nos golpeó con cierta justeza, nos movilizaron, no lo esperábamos y, sin embargo, fueron tres goles de diferencia. Con la ventaja, se defendió muy bien y no pudimos conectar con el gol que nos hubiese dado una cuota de esperanza para que llegaran los otros".

"En algún momento se nos va a volver a abrir el arco. Lamentablemente no pasó hoy, que era lo que deseábamos. No voy a entrar en la desesperación de la búsqueda de tener que anticiparme a lo que puede ser el futuro cercano. Tengo que tener cierto grado de enfoque con los jugadores disponibles para que el funcionamiento del equipo sea lo más parecido a lo que se vio hoy y con el gol incluido", deseó el DT. Además, se refirió al rendimiento de su delantero estrella, el colombiano Miguel Borja, quien había sido una pieza clave para el equipo en otros encuentros y suma 29 goles en la temporada.

Sin embargo, ante Mineiro no pudo reencontrarse con el gol en el momento en que el equipo más lo necesitaba. “Cuando uno asume ya es responsable, no me voy a quitar ninguna responsabilidad”, expresó el Muñeco, dejando en claro que respaldará a sus jugadores pese a este revés.

Gallardo agradeció el apoyo de los hinchas de River y valoró el respaldo incondicional que recibió el equipo en el Monumental. “Si hay algo que reconocer es al hincha de River. Con un resultado adverso, nos apoyaron, hicieron un recibimiento que hace mucho no veía”, resaltó emocionado.

Finalmente, Gallardo dejó claro que ahora la meta es asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores, para lo que el equipo tiene aún 24 puntos en juego en la tabla anual. “Después del golpe y la desilusión de lo que deseábamos, que era intentar jugar la final, debemos enfocarnos en asegurar nuestra clasificación y tratar de parecernos al equipo que fuimos hoy con mayor constancia”, concluyó.