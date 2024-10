El durísimo análisis de Diego Simeone sobre el presente de Rodrigo De Paul

depaul_jalvarez2.jpg

Diego Simeone elogió a Julián Álvarez

Sobre Julián Álvarez, el "Cholo" no ocultó su alegría por la incorporación del ex River. "Su llegada me hizo más feliz que la de cualquier otro jugador desde que estoy en el Atlético de Madrid", confesó Simeone, quien está al mando del equipo desde diciembre de 2011. El técnico no escatimó en elogios hacia el joven delantero, destacando su capacidad para adaptarse rápidamente a cualquier entorno: "Ganó todo en Europa y con la Selección. Entró por Lautaro Martínez y lo hizo de la mejor manera. Creo que hicimos un gran trabajo para hacerle entender que puede crear una gran historia aquí".