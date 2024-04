El insólito motivo por el que el "Burrito" Ortega no va a la cancha de River: "Me molesta..."

Pero, ¿a qué se debe su ausencia? En una entrevista con el programa Hacelo y me muero, el Burrito reveló que "trato de no ir a la cancha" porque "hay gente que no va a ver los partidos y me molesta". "Están con el celular boludeando y para evitar decirle algo me voy a mi casa a verlo solo", agregó el crack, que actualmente sigue disfrutando del fútbol jugando para el equipo Senior de River Plate.

La explicación de Ortega puede resultar sorprendente, pero los amantes del fútbol probablemente entenderán su referencia en estos tiempos donde la tecnología puede distraer de la experiencia única de alentar a tu equipo en el estadio.

Además de compartir estas reflexiones, el talentoso exfutbolista también repasó algunos momentos destacados de su carrera y reconoció que "me hubiese gustado jugar toda la vida en River". Sin embargo, en 1997 se presentó la oportunidad de una transferencia a España, específicamente al Valencia, cuando estaba en su mejor momento futbolístico. "Habíamos ganado el campeonato y la Libertadores en 1996, y realmente estaba muy identificado con River. Pero debido a asuntos de representantes y a intereses económicos personales de dirigentes, me vi obligado a irme", explicó.

Por último, Ortega analizó el presente del equipo de River Plate, elogiando especialmente a Claudio Echeverri: "Es de los jugadores que a mí me gustan, que apuntan y gambetean. Hay pocos como él. Me encanta. Y ojalá pueda plasmar todo lo que está haciendo soñar a los hinchas de River".