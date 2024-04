El palazo de Mammana a River durante los festejos con Vélez: "Se decían..."

Enfrentarse al Xeneize tiene un significado especial para Mammana, ya que se formó en River. Y fue precisamente sobre ese club que reflexionó durante los festejos de Vélez: "Venía de un tiempo sin jugar, uno lo disfruta mucho. Fue un año difícil el año pasado, se decían muchas cosas que no eran verdad sobre las lesiones. Yo me entrenaba y no era así, pero me toca demostrar adentro de la cancha que estoy bien".

Sus palabras no tardaron en generar revuelo en Núñez y sus alrededores, aunque no fueron cargadas de resentimiento ni emociones intensas. Fueron sinceras, como las que expresó después sobre Vélez, el club que le brindó una oportunidad tras quedar libre de River y donde disputó 12 partidos en la fase inicial.

“Quiero demostrarle al club por qué vine y devolverle la confianza que depositaron en mí. Las cosas se están dando. Este grupo se lo merece, tocó un semestre muy difícil y están demostrando el amor que sienten por el club y las ganas de ganar”, concluyó el exjugador de Lyon, Sochi y Zenit en ESPN.

Dónde se juega la final de la Copa de la Liga 2024 tras la clasificación de Vélez

La Copa de la Liga Profesional ya definió a uno de sus primeros finalistas. Vélez eliminó a Argentinos Juniors, luego de empatar en los 90 minutos, el Fortín se impuso con los penales en San Nicolás. Ahora resta esperar por Boca o Estudiantes, que este martes en Córdoba se batirán a duelo por la otra plaza en la gran definición.

Copa de la Liga: dónde y cuándo se jugará la final

La final de la Copa de la Liga se disputará el próximo domingo 5 de mayo a partir de las 15.30 (hora argentina) en una cancha neutral. El partido que decidirá quién es el nuevo campeón se jugará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El estadio tiene una capacidad para 30.000 espectadores y fue inaugurado el 4 de marzo de 2021. Ya albergó diferentes encuentros del fútbol argentino, incluso de la Selección Argentina, en la que celebró uno de los partidos luego de la consagración en Qatar de la Copa del Mundo. Fue triunfo 7-0, con tres tantos de Lionel Messi).

Como las anteriores instancias, en caso de igualdad, en la final también habrá penales, pero con un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos previos a la definición desde los doce pasos. El encuentro será transmitido por las señales de ESPN Premium y TNT Sports.