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Lionel Scaloni define la prelista de la Selección Argentina para el Mundial: quiénes tienen su lugar asegurado y las dudas

A pocos días de la fecha límite impuesta por la FIFA, Lionel Scaloni última los detalles de la nómina provisional. Con 22 futbolistas que parecen tener su lugar garantizado entre los 26 finales, la expectativa crece por conocer quiénes ocuparán los últimos cupos.

Lionel Scaloni define la prelista de la Selección Argentina para el Mundial: quiénes tienen su lugar asegurado y las dudas

El camino hacia la defensa del título mundial ingresa en su fase burocrática y estratégica más importante. El próximo 11 de mayo será la fecha límite que impuso la FIFA para que los entrenadores entreguen la prelista de convocados para el Mundial 2026. En el predio de Ezeiza, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico trabajan a contrarreloj para definir los 55 nombres que integrarán la nómina provisional, de la cual saldrán los representantes finales de la Selección Argentina.

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Tras la última ventana internacional, el entrenador deslizó que ya tiene gran parte del camino recorrido. Según trascendió, el DT ya tendría definidos a 22 de los 26 convocados para la Copa del Mundo, lo que deja apenas cuatro lugares en disputa. Estos cupos restantes son hoy la gran incógnita, condicionados por el rendimiento actual y, fundamentalmente, por el estado físico de los futbolistas que llegan con lo justo tras lesiones recientes.

Qué jugadores integran la prelista de 55 de Scaloni para el Mundial

La nómina extendida mezcla a la "Vieja Guardia" campeona con una renovación generacional muy marcada. En el arco, la seguridad de Emiliano Martínez encabeza una lista donde también aparecen Gerónimo Rulli y Walter Benítez. En la defensa, la solidez de Cristian Romero y Lisandro Martínez se complementa con jóvenes con gran presente europeo como Leonardo Balerdi y locales como Lautaro Di Lollo y Mariano Troilo.

El mediocampo cuenta con la base inamovible de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, pero suma el talento emergente de Franco Mastantuono y Nicolás Paz. En la delantera, junto al capitán Lionel Messi, aparecen nombres consolidados como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de apuestas ofensivas como Santiago Castro y Valentín Castellanos.

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

La planificación de Scaloni tiene un objetivo claro: el debut ante Argelia. La preparación física será vital, ya que el cuerpo técnico monitorea a varios jugadores que se recuperarán poco antes de la cita máxima. La intención del entrenador es contar con alternativas polifuncionales en todas las líneas para evitar imprevistos, tal como sucedió en la previa de Qatar 2022.

¿Quiénes pelean por los últimos lugares en la lista de 26?

Con 22 nombres ya definidos, la puja por los cuatro lugares restantes se centra en futbolistas que puedan aportar soluciones específicas. La lista de 55 incluye sorpresas y regresos, como los de Gianluca Prestianni y Valentín Barco, quienes buscan convencer al técnico en el sprint final. Scaloni acostumbra a dar sorpresas de último momento, priorizando la actualidad futbolística sobre los nombres históricos en casos de duda.

La expectativa de los fanáticos es total. Con el 11 de mayo como día clave para la entrega de la nómina a la FIFA, cada partido de liga europea y sudamericana se convierte en una prueba de fuego. Argentina se prepara para un torneo histórico, y la conformación de este grupo de 55 es el primer paso oficial para intentar repetir la gloria alcanzada hace cuatro años.

La posible prelista de 55 futbolistas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Arqueros

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Walter Benítez (Crystal Palace)
  • Facundo Cambeses (Racing)

Defensores

  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Gonzalo Montiel (River)
  • Cristian Romero (Tottenham)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Marcos Senesi (Bournemouth)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Marcos Acuña (River)
  • Gabriel Rojas (Racing)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Kevin Lomónaco (Independiente)
  • Mariano Troilo (Parma)
  • Lautaro Rivero (River)
  • Lautaro Di Lollo (Boca)
  • Tomás Palacios (Estudiantes)
  • Lucas Martínez Quarta (River)
  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Francisco Ortega (Olympiacos)
  • Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)

Mediocampistas

  • Leandro Paredes (Boca)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Enzo Fernández (Chelsea)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Nico González (Atlético de Madrid)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Nicolás Paz (Como)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Máximo Perrone (Como)
  • Alan Varela (Porto)
  • Aníbal Moreno (River)
  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
  • Enzo Barrenechea (Benfica)
  • Emiliano Buendía (Aston Villa)

Delanteros

  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • José López (Palmeiras)
  • Paulo Dybala (Roma)
  • Alejandro Garnacho (Chelsea)
  • Ángel Correa (Tigres)
  • Santiago Castro (Bologna)
  • Valentín Castellanos (Lazio)

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