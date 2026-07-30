Por incidentes en el Mundial, el Gobierno aplicó derecho de admisión y 14 argentinos no podrán ir a la cancha

En una segunda resolución, la cartera de Seguridad dispuso la misma sanción de dos años para otros dos argentinos que ingresaron al estadio utilizando acreditaciones pertenecientes a terceros.

Según la información remitida por la FIFA, ambos vulneraron los controles de acceso establecidos para el partido, motivo por el cual también quedaron alcanzados por el derecho de admisión.

Cuatro años de prohibición para siete barras

La sanción más severa recayó sobre siete hinchas vinculados a facciones de Huracán y San Lorenzo, quienes participaron de los incidentes registrados el 14 de julio durante un banderazo de apoyo a la Selección argentina en Atlanta.

LOS VIOLENTOS DE SIEMPRE: SE ENFRENTARON EN ATLANTA LOS BARRAS DE SAN LORENZO Y HURACÁN

La Resolución 737/2026 señala que el enfrentamiento quedó registrado en imágenes difundidas por distintos medios y permitió identificar a los participantes.

Además, las autoridades estadounidenses informaron que uno de los involucrados fue detenido en Atlanta por los disturbios, mientras que otro fue arrestado en Orlando por su presunta participación en un hecho de hurto.

Frente a estos antecedentes, el Ministerio de Seguridad resolvió aplicarles una restricción de concurrencia administrativa por cuatro años, que les impedirá asistir a cualquier evento deportivo en el territorio argentino durante ese período.