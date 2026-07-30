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Por incidentes en el Mundial, el Gobierno aplicó derecho de admisión y 14 argentinos no podrán ir a la cancha

La medida alcanza a hinchas involucrados en distintos episodios ocurridos durante la Copa del Mundo en Estados Unidos. Siete recibieron una sanción de dos años y los otros siete fueron inhabilitados por cuatro.

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Por incidentes en el Mundial

Por incidentes en el Mundial, el Gobierno aplicó derecho de admisión y 14 argentinos no podrán ir a la cancha (Foto: archivo).

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a los estadios de 14 ciudadanos argentinos que protagonizaron distintos incidentes durante el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos. La medida fue oficializada este jueves mediante tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y establece sanciones de entre dos y cuatro años.

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Las disposiciones, firmadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, alcanzan a personas involucradas en hechos de violencia, desórdenes y otras infracciones registradas durante partidos de la Selección argentina y en concentraciones de hinchas en territorio estadounidense.

Sanciones por disturbios durante un partido de la Selección

A través de la Resolución 735/2026, el Ministerio de Seguridad impuso una restricción de concurrencia por 24 meses a cinco argentinos identificados por las autoridades de Estados Unidos tras los incidentes ocurridos el 7 de julio, durante el encuentro entre Argentina y Egipto en Atlanta.

De acuerdo con la resolución, el Departamento de Policía de esa ciudad informó que los involucrados participaron en desórdenes, enfrentamientos físicos y otros episodios que derivaron en su expulsión del estadio por violar las normas de seguridad del evento.

En una segunda resolución, la cartera de Seguridad dispuso la misma sanción de dos años para otros dos argentinos que ingresaron al estadio utilizando acreditaciones pertenecientes a terceros.

Según la información remitida por la FIFA, ambos vulneraron los controles de acceso establecidos para el partido, motivo por el cual también quedaron alcanzados por el derecho de admisión.

Cuatro años de prohibición para siete barras

La sanción más severa recayó sobre siete hinchas vinculados a facciones de Huracán y San Lorenzo, quienes participaron de los incidentes registrados el 14 de julio durante un banderazo de apoyo a la Selección argentina en Atlanta.

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La Resolución 737/2026 señala que el enfrentamiento quedó registrado en imágenes difundidas por distintos medios y permitió identificar a los participantes.

Además, las autoridades estadounidenses informaron que uno de los involucrados fue detenido en Atlanta por los disturbios, mientras que otro fue arrestado en Orlando por su presunta participación en un hecho de hurto.

Frente a estos antecedentes, el Ministerio de Seguridad resolvió aplicarles una restricción de concurrencia administrativa por cuatro años, que les impedirá asistir a cualquier evento deportivo en el territorio argentino durante ese período.

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