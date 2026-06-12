Facundo Tello debutó en el Mundial 2026 y protagonizó una curiosa jugada que generó polémica

https___thumbs.vodgc.net_1-14-iEW6d61781297864394_1080P Tello aplicó una nueva regla en el Mundial. (Foto: captura DSports).

Por otra parte, los futbolistas canadienses reclamaron una supuesta mano dentro del área rival, aunque el juez consideró que no existió contacto sancionable y decidió continuar con el juego.

La jugada que revisó el VAR y generó polémica

La situación más discutida del encuentro llegó en el segundo tiempo. Nikola Vasilj salió con fuerza para disputar una pelota dividida con el delantero canadiense Tani Oluwaseyi y ambos terminaron tendidos sobre el césped tras un fuerte choque.

La acción obligó a una extensa revisión de video. Luego de analizar las imágenes, el VAR determinó que el atacante canadiense se encontraba en posición adelantada al inicio de la jugada.

Por ese motivo, se invalidó toda la secuencia posterior y se sancionó el fuera de juego, dejando sin efecto cualquier posible infracción derivada del contacto entre ambos futbolistas.

La nueva regla que aplicó Facundo Tello en la Copa del Mundo

Otro de los momentos destacados del partido fue la aplicación de una de las nuevas modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA para este Mundial.

El defensor bosnio Sead Kolasinac demoró más de cinco segundos en ejecutar un saque de banda, por lo que Tello decidió otorgar la posesión del balón al equipo rival, tal como establece la nueva normativa. La decisión llamó la atención porque se trata de una regla poco habitual y que comenzó a implementarse de manera más estricta durante la Copa del Mundo 2026.

AYSOIKLJHJHTVF7LMCUFGMLY5E Cyle Larin anotó el empate (Foto: Reuters)

Los árbitros argentinos que participan del Mundial 2026

La FIFA eligió a tres árbitros argentinos para formar parte de la máxima cita del fútbol mundial. Además de Facundo Tello, fueron convocados Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, quienes integran la nómina oficial de jueces del torneo.

En el cuerpo de asistentes aparecen Juan Pablo Belatti, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Gabriel Chade y Facundo Rodríguez, mientras que Hernán Mastrángelo forma parte del equipo VAR.

En el caso de Tello, se trata de su segunda experiencia mundialista tras haber participado en Qatar 2022. Para Herrera y Falcón Pérez, en cambio, es la primera presencia en una Copa del Mundo, aunque este último ya había sumado experiencia internacional reciente durante el Mundial de Clubes 2025.