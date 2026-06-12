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Facundo Tello debutó en el Mundial 2026 y protagonizó una curiosa jugada que generó polémica

La terna argentina fue protagonista de un encuentro con mucha actividad en el empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El juez bahiense estuvo acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade.

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Facundo Tello tuvo su presentación en el Mundial. (Foto: Reuters).

Facundo Tello tuvo su presentación en el Mundial. (Foto: Reuters).

El árbitro argentino Facundo Tello tuvo este viernes su estreno en el Mundial 2026 durante el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, uno de los encuentros correspondientes a la primera fecha del torneo. Su actuación estuvo marcada por varias situaciones llamativas, intervenciones del VAR y una polémica jugada que generó debate entre jugadores y fanáticos.

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El juez bahiense encabezó la terna arbitral argentina en el debut de uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo y tuvo una jornada con mucho trabajo desde el inicio. Tello estuvo acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Hernán Mastrángelo se desempeñó en el VAR.

Durante el encuentro, el árbitro mostró cinco tarjetas amarillas, dos para futbolistas de Canadá y tres para jugadores de Bosnia y Herzegovina, en un partido intenso y con varias acciones revisadas por la tecnología que terminó empatado 1-1.

Uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando una pelota impactó en la espalda del propio Tello y frenó un ataque prometedor del conjunto bosnio. Tras la acción, el árbitro argentino pidió disculpas de inmediato a los jugadores por haber interferido involuntariamente en la jugada.

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Tello aplicó una nueva regla en el Mundial. (Foto: captura DSports).

Tello aplicó una nueva regla en el Mundial. (Foto: captura DSports).

Por otra parte, los futbolistas canadienses reclamaron una supuesta mano dentro del área rival, aunque el juez consideró que no existió contacto sancionable y decidió continuar con el juego.

La jugada que revisó el VAR y generó polémica

La situación más discutida del encuentro llegó en el segundo tiempo. Nikola Vasilj salió con fuerza para disputar una pelota dividida con el delantero canadiense Tani Oluwaseyi y ambos terminaron tendidos sobre el césped tras un fuerte choque.

La acción obligó a una extensa revisión de video. Luego de analizar las imágenes, el VAR determinó que el atacante canadiense se encontraba en posición adelantada al inicio de la jugada.

Por ese motivo, se invalidó toda la secuencia posterior y se sancionó el fuera de juego, dejando sin efecto cualquier posible infracción derivada del contacto entre ambos futbolistas.

La nueva regla que aplicó Facundo Tello en la Copa del Mundo

Otro de los momentos destacados del partido fue la aplicación de una de las nuevas modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA para este Mundial.

El defensor bosnio Sead Kolasinac demoró más de cinco segundos en ejecutar un saque de banda, por lo que Tello decidió otorgar la posesión del balón al equipo rival, tal como establece la nueva normativa. La decisión llamó la atención porque se trata de una regla poco habitual y que comenzó a implementarse de manera más estricta durante la Copa del Mundo 2026.

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Cyle Larin anotó el empate (Foto: Reuters)

Cyle Larin anotó el empate (Foto: Reuters)

Los árbitros argentinos que participan del Mundial 2026

La FIFA eligió a tres árbitros argentinos para formar parte de la máxima cita del fútbol mundial. Además de Facundo Tello, fueron convocados Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, quienes integran la nómina oficial de jueces del torneo.

En el cuerpo de asistentes aparecen Juan Pablo Belatti, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Gabriel Chade y Facundo Rodríguez, mientras que Hernán Mastrángelo forma parte del equipo VAR.

En el caso de Tello, se trata de su segunda experiencia mundialista tras haber participado en Qatar 2022. Para Herrera y Falcón Pérez, en cambio, es la primera presencia en una Copa del Mundo, aunque este último ya había sumado experiencia internacional reciente durante el Mundial de Clubes 2025.

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