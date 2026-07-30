La Joaqui confesó el motivo de su separación de Luck Ra y habló de Tuli Acosta: "Es..."

En ese sentido, La Joaqui dejó en claro visiblemente angustiada: "Yo quiero que sea feliz y viva todo lo que quiera vivir de la vida y tomar un camino distinto no lo convierte en una mala persona. Fue la mejor pareja que tuve, nunca había conocido una persona sin esta calidad de afecto antes".

El profundo dolor de La Joaqui al hablar de su separación de Luck Ra

En la continuidad de la nota, La Joaqui no pudo evitar angustiarse al referirse al reciente final de su noviazgo con Luck Ra, el cual confirmó que la distancia sucedió hace tres semanas y que fue una decisión tomada por él.

"Acabo de despedirme del amor de mi vida con todo el amor del mundo entonces yo quiero que sea feliz y si lo atacan por mi culpa lo que menos me genera es felicidad", se sinceró la cantante.

Y remarcó sobre los motivos del final de la pareja con su colega: "Nos llevamos 4 años. Yo quiero una familia, me quiero casar y él quiere vivir cosas lógicas de un pibe de 27 años y está bien, eso no lo vuelve un villano a él".

Sobre el final, fue consultada por el nombre de Tuli Acosta, gran amiga de Luck Ra, y la sacó del foco del final de su relación: "Tuli es la mejor amiga de mi ex, la aprecio mucho y la respeto".