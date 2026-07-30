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La Joaqui confesó el motivo de su separación de Luck Ra y habló de Tuli Acosta: "Es..."

La Joaqui no pudo evitar las lágrimas en una nota con Intrusos al referirse a los motivos de su separación de Luck Ra y el vínculo de su ex con Tuli Acosta.

30 jul 2026, 14:15
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La Joaqui confesó la razón de su separación de Luck Ra y habló de Tuli Acosta: Es...

La Joaqui confesó la razón de su separación de Luck Ra y habló de Tuli Acosta: "Es..."

La Joaqui confesó la razón de su separación de Luck Ra y habló de Tuli Acosta: Es...

La Joaqui confesó la razón de su separación de Luck Ra y habló de Tuli Acosta: "Es..."

La Joaqui se separó de Luck Ra y tras el comunicado que compartió en las redes confirmando la ruptura se mostró por primera vez en público en Luzu donde no pudo evitar quebrarse al hablar del tema.

En una nota ante las cámaras del programa Intrusos (América Tv) a la salida del streaming, la cantante se refirió a su separación de Luck Ra y aclaró las razones del final del vínculo.

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"Yo a Facu lo amo, se terminó con todo el amor del mundo. De hecho fue él quien tomó la decisión. Él es cuatro años memor que yo y hay etapas de su vida que quiere vivir, quiere salir con sus amigos, lo lógico, ser feliz", precisó la cantante.

Y dejó en claro ante los rumores que circulan tras confirmar su separación de Luck Ra: "Tampoco me gusta que involucren o ataquen a otras mujeres por lo que sucede porque los conflictos son de pareja siempre. Facu jamás me fue infiel, sería incapaz y no hubo terceros en discordia para nada, lo conozco y se que no haría eso".

En ese sentido, La Joaqui dejó en claro visiblemente angustiada: "Yo quiero que sea feliz y viva todo lo que quiera vivir de la vida y tomar un camino distinto no lo convierte en una mala persona. Fue la mejor pareja que tuve, nunca había conocido una persona sin esta calidad de afecto antes".

El profundo dolor de La Joaqui al hablar de su separación de Luck Ra

En la continuidad de la nota, La Joaqui no pudo evitar angustiarse al referirse al reciente final de su noviazgo con Luck Ra, el cual confirmó que la distancia sucedió hace tres semanas y que fue una decisión tomada por él.

"Acabo de despedirme del amor de mi vida con todo el amor del mundo entonces yo quiero que sea feliz y si lo atacan por mi culpa lo que menos me genera es felicidad", se sinceró la cantante.

Y remarcó sobre los motivos del final de la pareja con su colega: "Nos llevamos 4 años. Yo quiero una familia, me quiero casar y él quiere vivir cosas lógicas de un pibe de 27 años y está bien, eso no lo vuelve un villano a él".

Sobre el final, fue consultada por el nombre de Tuli Acosta, gran amiga de Luck Ra, y la sacó del foco del final de su relación: "Tuli es la mejor amiga de mi ex, la aprecio mucho y la respeto".

     

 

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