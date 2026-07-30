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"Soy adicto": las desopilantes confesiones de Franco Colapinto sobre sus hábitos en la Fórmula 1

El argentino habló de su intimidad en la F1, sus amigos en el paddock, sus rutinas para correr y la fecha exacta en la que volverá a las pistas.

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Franco Colapinto: “Mate. Bebo eso todo el día. Estoy obsesionado. Soy adicto”

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En medio del receso de la temporada, Franco Colapinto protagonizó una divertida entrevista con la comediante británica Amelia Dimoldenberg. Durante la charla, el piloto argentino no tuvo filtro al momento de revelar intimidades del circuito, sus hábitos personales y cómo son sus vínculos puertas adentro en el paddock de la Fórmula 1.

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Al ser consultado sobre las relaciones humanas con sus colegas de pista, sorprendió al no nombrar a Pierre Gasly entre los corredores con los que mejor se lleva. Si bien comenzó bromeando al decir que “odia a todos”, luego terminó destacando que Alexander Albon, Gabriel Bortoleto y Kimi Antonelli son los pilotos con los que mantiene mayor afinidad.

Por qué Franco Colapinto eligió a Albon, Bortoleto y Antonelli entre sus preferidos

La cercanía del argentino con estos tres nombres responde a diferentes momentos de su carrera en la máxima categoría:

  • Alexander Albon: su relación data de los comienzos de Colapinto como compañero de equipo en Williams.

  • Gabriel Bortoleto: destacó la proximidad y el lazo que los une por el vínculo latinoamericano.

  • Kimi Antonelli: incluyó al italiano al considerarlo una de las figuras de la actual temporada.

Cuáles son las costumbres y la cábala de Franco Colapinto antes de correr

Más allá de los vínculos en el circo de la F1, el piloto nacional repasó sus rutinas diarias y confesó su predilección por la infusión nacional. “Mate. Bebo eso todo el día. Estoy obsesionado. Soy adicto”, afirmó al responder sobre su bebida favorita.

En cuanto a su preparación física y descanso, detalló que su actividad favorita es comer y que procura dormir aproximadamente nueve horas para mantenerse descansado durante los fines de semana de competencia.

Por otro lado, aunque sostuvo no considerarse especialmente supersticioso, admitió que mantiene una rutina fija de manera estricta cada vez que se prepara para subirse al monoplaza: “Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho y luego la bota derecha”, detalló sobre el ritual previo a cada largada.

Cuándo vuelve a competir Franco Colapinto en la Fórmula 1

El argentino viene de completar una exigente actuación en el Gran Premio de Hungría, donde finalizó en la decimoquinta posición en una competencia en la que reconoció que Alpine sufrió una marcada falta de ritmo y adherencia en pista.

Tras el inicio del parate veraniego, Colapinto volverá a competir entre el 21 y el 23 de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos, evento que se llevará a cabo en el tradicional circuito de Zandvoort.

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