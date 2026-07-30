"Soy adicto": las desopilantes confesiones de Franco Colapinto sobre sus hábitos en la Fórmula 1

En cuanto a su preparación física y descanso, detalló que su actividad favorita es comer y que procura dormir aproximadamente nueve horas para mantenerse descansado durante los fines de semana de competencia.

Por otro lado, aunque sostuvo no considerarse especialmente supersticioso, admitió que mantiene una rutina fija de manera estricta cada vez que se prepara para subirse al monoplaza: “Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho y luego la bota derecha”, detalló sobre el ritual previo a cada largada.

Cuándo vuelve a competir Franco Colapinto en la Fórmula 1

El argentino viene de completar una exigente actuación en el Gran Premio de Hungría, donde finalizó en la decimoquinta posición en una competencia en la que reconoció que Alpine sufrió una marcada falta de ritmo y adherencia en pista.

Tras el inicio del parate veraniego, Colapinto volverá a competir entre el 21 y el 23 de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos, evento que se llevará a cabo en el tradicional circuito de Zandvoort.