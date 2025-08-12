Escándalo total: la imagen de Alejandro Garnacho que ¿acelera su salida del Manchester United?

Cuál es la situación de Garnacho en el Manchester United

En lo deportivo, la relación entre Garnacho y el club está en un punto de quiebre. El entrenador Ruben Amorim lo dejó fuera de la lista de 32 jugadores que hicieron la pretemporada en Estados Unidos. Según trascendió, el técnico le sugirió buscar club después de que el argentino mostrara su malestar por no ser titular en la final de la Europa League ante Tottenham.

Desde su debut en abril de 2022, Garnacho disputó 144 partidos, marcó 26 goles y dio 22 asistencias. En ese tiempo ganó la FA Cup 2024 y la Copa de la Liga 2023. Sin embargo, sus logros recientes contrastan con la situación actual, en la que no tiene lugar en el equipo.

Cuándo jugó por última vez con la Selección Argentina

En la Selección Argentina, Garnacho no viste la camiseta desde noviembre de 2024, cuando ingresó 26 minutos en la victoria 1-0 ante Paraguay. Este año no fue convocado para enfrentar a Uruguay y Brasil, pero sí volvió a estar en la lista frente a Chile y Colombia, aunque sin sumar minutos.

En qué estado están las negociaciones con Chelsea por Garnacho

Chelsea es el club que más interés ha mostrado en sumarlo. El Manchester United llegó a pedir 70 millones de euros, pero las últimas valuaciones rondan los 50 millones. El diario The Sun informó que el equipo londinense realizó una investigación sobre su perfil y no encontró impedimentos para avanzar, estimando una cifra cercana a los 40 millones de libras.

El fichaje no está cerrado, pero las conversaciones continúan, y la intención de Garnacho sería cambiar de aires para tener más protagonismo.

Un futuro por definirse

El episodio del vapeador no modifica directamente las negociaciones, pero sí alimenta la conversación en torno a la madurez y proyección del futbolista. En Inglaterra, donde la exigencia mediática es alta, estas situaciones suelen tener impacto en la opinión pública y en la imagen del jugador.

Con 20 años y experiencia en el más alto nivel, Garnacho se enfrenta a una encrucijada: dejar atrás las polémicas y centrarse en recuperar su mejor versión dentro de la cancha, o seguir sumando capítulos extradeportivos que pueden afectar su trayectoria.

El traspaso al Chelsea podría marcar un nuevo comienzo, pero la atención sobre sus gestos y actitudes no desaparecerá. Lo que haga dentro y fuera del campo será clave para determinar cómo continúa la historia de una de las jóvenes promesas argentinas más observadas del fútbol europeo.