"Esto que nos pasa no es...": el presidente de River rompió el silencio sobre la crisis deportiva e institucional

Por qué el presidente de River le pidió disculpas a los futbolistas apartados del plantel

Uno de los puntos más relevantes de la conferencia estuvo centrado en la situación de los futbolistas que fueron marginados del plantel profesional. “La decisión de los jugadores apartados en Cantilo fue una cuestión deportiva y era necesaria, pero la forma de separar a los jugadores fue un error. Le pedimos disculpas a los involucrados”, reconoció de manera abierta el titular de la institución de Núñez.

En relación con este tema, Di Carlo reveló que mantuvo conversaciones individuales para intentar enmendar el manejo institucional: “Hablé con Pezzella sobre esta cuestión para intentar corregir y enmendar la situación”, admitió el mandatario. Además, aclaró que “haber cometido un error con los jugadores separados, algo de lo que nos arrepentimos, no invalida el proyecto que tiene River”, añadiendo que muchos de los futbolistas afectados mantienen conversaciones avanzadas con otros clubes.

Cuáles son las cifras del mercado de pases y la situación financiera del club

Al referirse a las incorporaciones y al plano económico, Di Carlo remarcó que “el mercado de pases ya terminó para River” y calificó el esfuerzo como histórico. “Queremos un salto de nivel y tener jerarquía. Hicimos tres mercados de pases en uno. Esto lo podemos hacer a base de una economía fuerte que River construyó a lo largo de 13 años”, enfatizó el dirigente, asegurando que el costo total del mercado equivale a los ingresos que tendrá la institución durante este año.

Respecto a nombres propios e ingresos, el presidente detalló números clave de la gestión. Confirmó que Thiago Almada costó 20 millones de euros por el 100 por ciento de la ficha, mientras que Kevin Castaño será vendido a Brasil por 5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase. Por otra parte, al ser consultado sobre el trabajo de Pablo Longoria como flamante director deportivo, el mandatario indicó que en 60 días no se puede realizar una evaluación formal ya que el fruto del trabajo nunca es inmediato.

Qué pasó con el partido de River por la Copa Sudamericana tras el terremoto en Colombia

La conferencia del mandatario se produjo pocas horas después de que la Conmebol informara la postergación del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, encuentro que estaba programado para disputarse este miércoles a las 21.30 en Bogotá, debido al terremoto que sacudió a Colombia este lunes.

Desde la CD del Millonario aguardan novedades oficiales respecto de la reprogramación completa de la serie. Las proyecciones indican que el choque de ida se jugaría el miércoles 19 de agosto y la revancha una semana después, restando determinar si el conjunto colombiano podrá mantener su localía en Bogotá o si deberá mudar su escenario a otro país.