Terremoto en Colombia: qué puede pasar con el partido de River ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

El fútbol sudamericano sigue con extrema atención las consecuencias del fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en varias ciudades del país, incluida Bogotá, el escenario en donde River Plate debe visitar a Independiente Santa Fe este miércoles 12 de agosto desde las 21.30 de Argentina (19.30 hora local) por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.