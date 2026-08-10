Terremoto en Colombia: qué puede pasar con el partido de River ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

¿Podría suspenderse o cambiar de sede el partido por la Copa Sudamericana?

Por el momento, el compromiso entre River e Independiente Santa Fe no se encuentra suspendido ni aplazado, aunque el escenario actual indica que las próximas horas serán determinantes. La realización del evento dependerá de la evaluación del estado del Estadio El Campín, las garantías de seguridad que dispongan las autoridades locales y la evolución de eventuales réplicas.

Asimismo, otro factor a monitorear será la situación logística y aeroportuaria del país cafetero tras los problemas de infraestructura registrados en las zonas más golpeadas. Sin una comunicación oficial que impida el traslado del plantel argentino hacia Bogotá, se aguarda que antes del cierre del día o en las primeras horas del martes exista una resolución definitiva por parte de la Conmebol.