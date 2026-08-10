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Terremoto en Colombia: qué puede pasar con el partido de River ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

Un fuerte sismo sacudió a Colombia y generó incertidumbre por el cruce en Bogotá. La postura de Conmebol, el estado de la capital y la logística del viaje.

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El Campín de Bogotá

El Campín de Bogotá, el escenario del Independiente Santa Fe vs. River (Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)

El fútbol sudamericano sigue con extrema atención las consecuencias del fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en varias ciudades del país, incluida Bogotá, el escenario en donde River Plate debe visitar a Independiente Santa Fe este miércoles 12 de agosto desde las 21.30 de Argentina (19.30 hora local) por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Hasta el momento, la Conmebol mantiene el encuentro programado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y no informó ningún cambio de sede, horario o fecha. Por su parte, la dirigencia del Millonario está en contacto permanente con las autoridades del organismo continental a la espera de una confirmación oficial para seguir adelante con la logística del viaje, mientras la revancha sigue pautada para el miércoles 19 de agosto en el Estadio Monumental.

Cuál es la situación en Bogotá tras el sismo y cómo afecta al partido de River

El fenómeno se produjo a las 7.34 de la mañana con una profundidad cercana a los 100 kilómetros, registrando posteriormente dos réplicas de magnitudes 2,8 y 4,8. En medio de una crisis humanitaria que ya relevó víctimas fatales y daños de diversas magnitudes en ciudades como Cali, Manizales, Pereira, Medellín y Bogotá, la atención pública permanece centrada en los trabajos de rescate.

En lo que respecta a la capital colombiana, si bien se produjeron evacuaciones preventivas y algunos daños menores, las primeras evaluaciones no detectaron inconvenientes de gravedad. El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, confirmó en su cuenta de X que no se reportan daños estructurales graves en la ciudad, por lo que las capacidades locales se pusieron a disposición del resto del país.

¿Podría suspenderse o cambiar de sede el partido por la Copa Sudamericana?

Por el momento, el compromiso entre River e Independiente Santa Fe no se encuentra suspendido ni aplazado, aunque el escenario actual indica que las próximas horas serán determinantes. La realización del evento dependerá de la evaluación del estado del Estadio El Campín, las garantías de seguridad que dispongan las autoridades locales y la evolución de eventuales réplicas.

Asimismo, otro factor a monitorear será la situación logística y aeroportuaria del país cafetero tras los problemas de infraestructura registrados en las zonas más golpeadas. Sin una comunicación oficial que impida el traslado del plantel argentino hacia Bogotá, se aguarda que antes del cierre del día o en las primeras horas del martes exista una resolución definitiva por parte de la Conmebol.

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