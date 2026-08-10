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Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

El flamante refuerzo llegó a la Argentina, selló su vínculo y se sumó al River Camp. Inscripto en la Copa Sudamericana, cuándo podría debutar.

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Foto: River Plate

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En las primeras horas de la madrugada, Thiago Almada pisó suelo argentino proveniente de Madrid, España, para sumarse formalmente al plantel de River Plate y convertirse en el noveno refuerzo a disposición del entrenador Eduardo Coudet. Tras sellar su vínculo contractual a la distancia para agilizar los trámites, el jugador campeón del mundo arribó por la tarde al predio de Ezeiza para completar su primer entrenamiento oficial junto a sus nuevos compañeros.

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Thiago Almada llegó a la Argentina y ya tiene fecha para su debut con River

El mediocampista ofensivo de 25 años desembarcó en el aeropuerto internacional pasadas las 4.00 de la mañana con todas sus pertenencias, listo para asentarse de forma definitiva en Buenos Aires. Habiéndose realizado la revisión médica previa en Europa, el futbolista quedó en condiciones físicas de ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de manera inmediata. Pocos minutos después de las 14.00 llegó al predio River Camp, donde accedió a tomarse fotografías con los simpatizantes presentes antes de alistarse para la práctica.

Cuáles son las cifras del pase de Thiago Almada y qué cláusula fijó el Atlético de Madrid

La llegada del ex-Vélez representó la mayor erogación del club de Núñez en la corriente ventana de pases. River concretó la compra de Thiago Almada a cambio de 20 millones de euros, transformándolo en la novena incorporación del mercado.

Para acelerar las gestiones administrativas y garantizar su inscripción en la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Sudamericana, el jugador firmó desde España un contrato que lo vincula a la institución por los próximos tres años y medio. El acuerdo incluye una cláusula de recompra a favor del Atlético de Madrid fijada en 40 millones de euros, ejecutable dentro de los siguientes 18 meses.

Cuándo podría debutar Thiago Almada en el equipo conducido por Eduardo Coudet

Respecto a su estreno con la camiseta de la Banda, la posibilidad de disputar el choque de ida por la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe este miércoles en Bogotá se encuentra prácticamente descartada por cuestiones de acondicionamiento físico. “Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también”, había manifestado Coudet luego de la reciente caída frente a Tigre.

De esta manera, aunque fue incluido en la nómina para el certamen continental y podría formar parte de la delegación que viaje a Colombia, se prevé que su debut o primera convocatoria oficial se produzca el próximo domingo ante Argentinos Juniors. El volante registra casi un mes de inactividad formal tras su participación en el Mundial, donde fue titular ante Argelia y Austria, ingresó desde el banco frente a Jordania y Cabo Verde, y disputó su último encuentro oficial el pasado 12 de julio en los cuartos de final frente a Suiza.

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