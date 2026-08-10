Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Cuándo podría debutar Thiago Almada en el equipo conducido por Eduardo Coudet

Respecto a su estreno con la camiseta de la Banda, la posibilidad de disputar el choque de ida por la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe este miércoles en Bogotá se encuentra prácticamente descartada por cuestiones de acondicionamiento físico. “Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también”, había manifestado Coudet luego de la reciente caída frente a Tigre.

De esta manera, aunque fue incluido en la nómina para el certamen continental y podría formar parte de la delegación que viaje a Colombia, se prevé que su debut o primera convocatoria oficial se produzca el próximo domingo ante Argentinos Juniors. El volante registra casi un mes de inactividad formal tras su participación en el Mundial, donde fue titular ante Argelia y Austria, ingresó desde el banco frente a Jordania y Cabo Verde, y disputó su último encuentro oficial el pasado 12 de julio en los cuartos de final frente a Suiza.